科技應援！台南推「安心天燈」助考生紓壓迎戰會考

南市教育局結合數位科技推出「安心天燈」輔導媒材。（台南市政府提供）

國中教育會考將至，南市教育局學生輔導諮商中心特地設計會考安心小物「安心天燈」，結合數位科技推出「會考數位祈願牆」線上互動功能，透過虛實整合及天燈飛升的正面祈福意象，引領學生勇敢迎向會考挑戰。

台南市學生輔導諮商中心主任陳怡潔表示，輔諮中心長期深耕學生輔導工作，了解國中生面對大型考試時，常同時承受課業、自我期待與外在眼光等多重壓力，因此特別規劃兼具祝福意象與心理支持功能的「安心天燈」，透過DIY手作與書寫歷程，學生得以放慢節奏、整理思緒，並在鼓勵語句與祈福意象中，練習與自己正向對話，帶著祝福與力量迎向挑戰。

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結合天燈祈福意象與溫暖療癒視覺DIY手作，不只是應援，更是一份陪伴學生安定情緒、調節壓力的心理支持。教育局長鄭新輝表示，安心天燈上寫到「現在的每一滴汗水，都是為收成做準備」正是想傳達給考生的重要訊息；今年結合數位科技推出的「會考數位祈願牆」，期讓學生透過書寫與互動整理備考心情，帶著安定與信心，以最佳狀態迎戰會考。

南市教育局結合數位科技推出「安心天燈」輔導媒材。（台南市政府提供）

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