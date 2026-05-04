新北浮洲橋拆除機車分隔島 5月6日至22日夜間交管

新北市政府養護工程處將於5月6日起至22日，辦理浮洲橋樹林往板橋方向機車分隔島拆除工程。（圖由工務局提供）

新北市政府養護工程處將於5月6日至5月22日，辦理浮洲橋樹林往板橋方向機車分隔島拆除工程，施工期間將封閉部分路段，並實施交通管制，為降低日間車流影響，均安排在夜間離峰時段進行，呼籲用路人配合改道。

工務局長馮兆麟表示，浮洲橋為連接板橋與樹林的交通要道，車流量龐大繁重。為改善機車行駛空間，市府交通局綜整各方意見，並審慎評估駕駛人需求及安全，決定拆除機慢車道實體分隔島，由養工處負責施作，透過重新配置車道空間，可有效降低機車行駛受限情形，提升行經橋梁的安全性，並改善車流順暢度。

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養工處長鄭立輝指出，施工範圍為浮洲橋樹林端往板橋方向上橋匝道的機車分隔島，施工時間為每日夜間10點至隔天清晨6點，工程分兩階段進行。第一階段（5月6日至5月11日）辦理分隔島拆除，長度約215公尺，期間將封閉機車道，並引導機車改走快車道通行；第二階段（5月12日至5月22日）進行道路銑鋪與標線繪製，期間全線封閉浮洲橋樹林端往板橋上橋匝道，用路人改由城林橋通行。

養工處表示，為兼顧大眾運輸服務，道路銑鋪作業將於每日末班公車通過後再封路，「沙崙里站」等沿線公車班次，均維持正常營運，不受施工影響；施工期間用路人應依據現場義交人員指揮及告示牌面導引行駛，留意行車安全。

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