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    首頁 > 生活

    外交部行動領務服務前進馬祖 7日首度到東引、8日南竿

    2026/05/04 10:04 記者俞肇福／綜合報導
    外交部領事事務局行動領務服務將於後天（7日）到東引鄉、大後天（8日）到南竿鄉提供服務。（連江縣政府提供）

    外交部領事事務局行動領務服務將於後天（7日）到東引鄉、大後天（8日）到南竿鄉提供服務。（連江縣政府提供）

    為方便離島地區居民辦護照，外交部領事事務局首度將行動領務服務延伸至東引，7日（週四）上午於東引鄉戶政事務所辦理，8日（週五）上午移師到南竿鄉戶政事務所，讓鄉親在地即可辦理護照相關業務，免去往返本島奔波之苦。相關應備文件及申請規定，請至外交部領事事務局觀網查詢

    外交部領事事務局配合連江縣政府安排赴馬祖辦理行動領務，將提供服務項目包括受理護照換發、補發申請（不受理速件申請，首次申辦護照者請利用戶政事務所一站式服務），以及護照各項加（移）簽作業，且不限制受理件數。

    護照申請表可向東引鄉及南竿鄉戶政事務所索取，提醒鄉親提前備妥相關文件，以利申辦順利。

    連江縣政府表示，此次行動領務服務時間與地點分別為5月7日（星期四）上午9時至11時30分，於東引鄉戶政事務所辦理；5月8日（星期五）上午9時30分至11時30分，則移師南竿鄉戶政事務所辦理，提供鄉親更便利的申辦管道。

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