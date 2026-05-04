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    2026台灣數位嘉年華首移師台東 各國200數位遊牧者齊聚、80場交流活動

    2026/05/04 09:59 記者劉人瑋／台東報導
    2026台灣數位嘉年華昨晚開幕，來自全台各處短暫停留的數位遊牧族在此暢談甚歡。（記者劉人瑋攝）

    2026台灣數位嘉年華昨晚開幕，來自全台各處短暫停留的數位遊牧族在此暢談甚歡。（記者劉人瑋攝）

    2026台灣數位嘉年華（Taiwan Digital Fest, TDF），昨晚間在台東微光集開幕，來自台灣、菲律賓、日本、瑞士、新加坡、英國、法國、俄羅斯等約200位數位遊牧者齊聚，整個5月將串聯南迴、縱谷、海岸及市區舉辦超過80場交流活動，打造台東成為國際數位遊牧交流平台。

    台灣數位嘉年華由台東縣政府、「台灣數位遊牧者協會」共同舉辦，台東縣長饒慶鈴表示，今年首度移師台東舉行，即日起至5月28日將串聯超過60個場地、規劃全台東各處逾80場活動。

    縣府表示，將國際數位遊牧社群引入台東，不僅顯著提升地方的國際能見度，更為在地青年與產業開啟跨域交流的契機，進而帶動5月觀光淡季旅宿入住數與並提升文化體驗品質；另安排每週固定遊牧社群共活包含：社群早餐、共同工作日、下午茶交流、晨間瑜伽、野餐等常態性社群聚會，持續凝聚與擴展遊牧社群與本地社群的連結。

    台東縣政府國計處李素琴處長表示，台東5月氣候溫暖舒適又擁有得天獨厚的自然景觀與深厚文化底蘊，正巧也是亞洲數位遊牧族群選擇停留城市的空檔。

    國計處說明，從泰國、越南到日本福岡等東亞皆有數位遊牧的影子，不少人都在當地雨季來臨前到達下一個氣候更適宜、物價相對便宜或有專為數位遊牧族設置活動的區域，5月不僅是台東旅遊淡季，卻是氣候相對適宜，比東亞其他地區也更能吸引該族群。

    2026台灣數位嘉年華昨晚開幕，來自全台各處短暫停留的數位遊牧族在此暢談甚歡。（記者劉人瑋攝）

    2026台灣數位嘉年華昨晚開幕，來自全台各處短暫停留的數位遊牧族在此暢談甚歡。（記者劉人瑋攝）

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