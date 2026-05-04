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    首頁 > 生活

    嘉縣斥資1000萬元 4鄉鎮市衛生所門戶改善

    2026/05/04 09:59 記者王善嬿／嘉義報導
    竹崎鄉衛生所階梯高、不易民眾出入，縣府施工改善。（嘉義縣衛生局提供）

    竹崎鄉衛生所階梯高、不易民眾出入，縣府施工改善。（嘉義縣衛生局提供）

    嘉義縣衛生局辦理竹崎鄉、番路鄉、東石鄉、朴子市衛生所門戶改善工程，總經費1000萬元，規劃整修衛生所的門面、優化出入口並美化外觀，預計今年底竣工。

    嘉義縣長翁章梁表示，戶政、地政、衛生所是民眾最常接觸基層機關，為了建物能有一致性的核心識別，要求局處以「戶」、「地」、「衛」作為機關門面設計語彙，並改善出入空間及建物外觀，讓民眾能清楚辨識；相關局處已完成規劃設計，衛生局率先發包，打響基層服務轉型第一槍。

    縣衛生局上月底舉辦開工祈福儀式，衛生局長趙紋華、宏興營造廠、和裕建築師事務所等衛生所人員上香祈福，祈求工程順利平安。

    趙紋華表示，衛生所門戶改善工程著重入口空間優化，以「衛」進行設計，提升整體辨識度，此次施工，包括竹崎衛生所入口階梯面擴大、階高下降，友善民眾出入；番路衛生所從入口到中庭的鋪面將整體順平，讓動線更順暢；東石衛生所因海風長期吹蝕，此次施作門面防水工程改善；朴子衛生所將改善建物西曬問題。

    縣衛生局表示，近幾年針對耐震不足部分衛生所，向中央爭取經費補強或拆除重建，新港衛生所2024年完成啟用，中埔衛生所拆除重建工程持續進行中，預計今年底完工；太保衛生所、阿里山豐山及香林衛生室已爭取經費，正規劃設計；溪口及鹿草衛生所門戶改善工程也編列相關經費，接續推動。

    竹崎、番路、東石鄉以及朴子市衛生局率先進行門戶改善工程。圖為規劃設計圖。（嘉義縣衛生局提供）

    竹崎、番路、東石鄉以及朴子市衛生局率先進行門戶改善工程。圖為規劃設計圖。（嘉義縣衛生局提供）

    嘉義縣衛生局舉行門戶改善工程開工祈福典禮。（嘉義縣衛生局提供）

    嘉義縣衛生局舉行門戶改善工程開工祈福典禮。（嘉義縣衛生局提供）

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