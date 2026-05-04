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    首頁 > 生活

    苗縣5鄉鎮尚未設YouBike站點引民怨 預計今年6月中旬設置

    2026/05/04 09:51 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣YouBike今年將增設25個站點，由目前的211個站點，增加至236個站點，屆時全縣18鄉鎮市都有YouBike可騎。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣YouBike今年將增設25個站點，由目前的211個站點，增加至236個站點，屆時全縣18鄉鎮市都有YouBike可騎。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣公共自行車已全面升級為YouBike 2.0系統，目前已設211個站點，18鄉鎮市僅5個鄉鎮尚未設置，這5鄉鎮均屬觀光重鎮，不管是地方民代或地方鄉親都聲聲催，強烈要求增設站點，引發民怨。苗栗縣政府交通工務處指出，尚未設置YouBike 2.0的5鄉鎮，預計6月中旬，全縣將再增設25個站點，達到236個站點，屆時全縣18鄉鎮市都有微笑單車可騎。

    尚未設置微笑單車的5鄉鎮，不少地方民代在縣長下鄉座談時，紛紛提出建言，要求盡快設置，也有議員、鄉鎮市代表、里長等建議人口密集及觀光景點再增設站點。

    苗縣府交通工務處指出，縣境內尚有卓蘭、大湖、泰安、獅潭、西湖等五個鄉鎮尚未設置YouBike，經過討論及會勘，未設置鄉鎮至少將設1個站點，而今年將增設25個站點，由目前的211個站點，增加至236個站點，地點包括竹南、頭份、苑裡、通霄、後龍、苗栗市、造橋、頭屋等鄉鎮市，預計6月中旬後，全縣18鄉鎮市都騎到YouBike。

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