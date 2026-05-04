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    首頁 > 生活

    5月陪媽媽健檢 高雄捷運站周邊將辦25場次

    2026/05/04 09:50 記者許麗娟／高雄報導
    符合資格女性前往健康篩檢，完成後可獲禮券或抽抽樂等禮品。（高雄市衛生局提供）

    符合資格女性前往健康篩檢，完成後可獲禮券或抽抽樂等禮品。（高雄市衛生局提供）

    母親節將至，為守護媽媽們的健康，高雄市衛生局攜手高雄捷運公司、全市醫療院所，規劃25場次「捷伴護媽咪」健康篩檢活動，提供市民子宮頸抹片及乳房X光攝影檢查，完成檢查可領取捷運單程票及精美好禮。

    高雄市衛生局指出，「捷伴護媽咪」社區篩檢活動即日起至5月31日止，預計在民眾便於往返的捷運及輕軌車站周邊舉辦，凡符合資格且於指定活動場次完成乳房攝影與子宮頸抹片檢查，即可現場領取捷運單程票及精美好禮，首次參與並完成者，額外加贈1張單程車票，送完為止。

    此外，衛生局也與全市23家醫療院所合作辦理「高雄陪妳，傾聽健康」婦女健康專案，凡設籍或居住高雄市、40至64歲且符合乳房攝影與子宮頸抹片資格女性，與合作醫療院所電話預約並完成檢查，即可獲得「金馬就健康」刮刮卡，有機會將金元寶、金手鍊等獎項帶回家。

    為鼓勵尚未篩檢子宮頸抹片或乳房攝影的女性參加檢查，衛生局亦規劃「首護妳健康，頸乳此簡單」首次篩檢獎勵活動，30至70歲女性完成子宮頸抹片、45至70歲女性完成乳房攝影，同時線上填報資料，完成一項即可獲得100元全聯禮券，數量有限，送完為止。活動詳情可查閱高雄市衛生局官網。

    高雄25場次婦女健檢活動。（高雄市衛生局提供）

    高雄25場次婦女健檢活動。（高雄市衛生局提供）

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