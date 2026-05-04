爭取高雄仁武八德中路機車涵洞拓寬 高市交通局長：已送件都發局

高市議員邱俊憲建議八德中路涵洞拓寬，分擔尖峰時段龐大車流。（記者王榮祥翻攝）

高市議員邱俊憲今質詢時題及仁武地區尖峰時段交通量極大，建議目前只能通行機車、穿越中山高的「八德中路」涵洞能拓寬；交通局長張淑娟答詢說，已送案給都發局，都發局同意開會討論。

邱俊憲說，仁武人口這幾年人口不斷增加，誰能想到台積電會來高雄、連日月光都來仁武設廠，因為人口不斷增加、加上產業園區車流，尖峰時段包括鳳仁、澄觀、八德南、神農、大埤、本館等跨區幹線必定塞爆。

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他認為如果能增加一條路，就多一處分流空間，建議拓寬穿越中山高的「八德中路」涵洞，讓原本只能通行機車的涵洞也能通行汽車，且涵洞西側的霞海重劃區也算仁武區，拓寬涵洞對兩邊交通會有相當助益。

交通局長張淑娟呼應邱俊憲說法，過去確實沒預料到仁武交通量激增，目前除與中央合作規劃快速路網，例如高屏二快、台39線等，也注意到週邊道路過於飽和、必須分流，所以短期內先拓寬鼎金一巷、澄觀路將啟動AI智慧燈控等機制；針對八德中路涵洞拓寬，交通局已送件到都發局，都發局也已答應，會儘快討論拓寬可能。

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