今明華南雲雨帶通過中部以北仍有雨 吳聖宇：留意南方新擾動發展

華南雲雨帶今明（4-5日）兩天通過台灣以北，中北部、東北部、花蓮一帶仍持續有雨。（資料照）

地面鋒面已經通過，實際降雨比預報弱很多，各地僅出現小雨或飄雨的類型，不過華南雲雨帶今明（4-5日）兩天通過台灣以北，中北部、東北部、花蓮一帶仍持續有雨。週三（6日）天氣恢復穩定，很快地週末另一波鋒面報到，北台再轉濕涼。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書表示，中高層短波槽則是在今白天將通過台灣以北，持續帶來水氣形成華南雲雨帶通過台灣上空，明還有另一個短波槽要在台灣附近出現並且向東移動，今明兩天預報上來看都是有雨的天氣。

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今中北部、東北部、花蓮一帶有短暫陣雨，雷雨機會不高，大部分時間的雨勢也不特別大，由於是中高層的短波槽影響，中北部山區配合地形抬升作用，仍要注意是否出現短時較大雨勢的機會。南部及台東地區則大致為多雲天氣，平地偶有局部短暫陣雨，山區午後配合熱力作用雲層發展，也有局部短暫陣雨機會。北部、東北部、花蓮白天高溫22-25度，中部及台東高溫27-30度，南部高溫仍有30-32度。

今晚到明天另一短波槽在台灣附近出現並且緩慢東移通過，水氣會更多一些，大氣狀態也比較不穩定，雨勢會比今天明顯，不排除有局部雷雨以及短時較大雨勢出現的機會；溫度方面也會比今天更涼一些，北部、東北部、花蓮高溫21-23度，中部及台東高溫24-27度，南部高溫28-30度。

週三水氣減少，大氣也會漸趨穩定，除迎風面東半部仍有局部短暫陣雨外，西半部有機會恢復多雲或有陽光的天氣，山區午後配合熱力作用雲層發展才有局部短暫陣雨。溫度將回升，北部、東半部高溫26-29度，中部高溫29-31度，南部高溫31-33度或以上；週四（07日）平地大致為多雲有陽光的天氣，溫度較前一天更提高。

週五（08日）到週六（09日）之間則是下一波鋒面伴隨中高層短波槽快速通過的時間。預估週五中北部、東北部、花蓮有短暫陣雨或雷雨，南部及台東有局部短暫陣雨，鋒面下午到晚間掠過後，東北季風南下，北台灣溫度將有稍轉涼的機會。

週日（10日）母親節隨著底層東北季風減弱轉偏東風，中層以上為短波槽後高壓脊區通過影響，預期又會是天氣好轉的一天。

吳聖宇指出，另一個值得注意的是目前在關島東南方低緯度海面的熱帶擾動92W，未來幾天內有逐漸發展的趨勢，可能在本週後期增強為熱帶性低氣壓或輕度颱風，大趨勢將是趨向菲律賓以東海域後逐漸北轉，未來的預報變化可持續觀察。

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