台北市安鼠之亂大撒藥 彭啓明籲公布投藥地點

立法院社福及衛環委員會審查行政院函請審議「資源回收再利用法修正草案」案，環境部長彭啓明會前受訪。（記者廖振輝攝）

近日台北城常看到老鼠流竄，台北市政府近期投放大量環境用藥，卻被質疑隨意擺放，市府又稱這些用藥是中央許可、來源合法；環境部指出，用藥合法本來就是基礎。環境部長彭啓明今（4）日表示，台北市應公布投放老鼠藥的地點，也認為市長蔣萬安應動員跨局處處理。

台北市有民眾住家被老鼠入侵，大安區、中山區等街頭更隨處可見老鼠亂竄，整個城市變成大型的米奇妙妙屋；市府為防治鼠害，投放大量老鼠藥，但這些老鼠藥卻被放在暴露公共空間，卻又堅稱是符合環境部作法、來源合法，民眾則擔憂毛小孩誤食，還有後續猛禽恐因吃到有老鼠藥的老鼠大量暴斃衍生後續生態失衡問題。

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立院衛環委員會今審查「資源回收再利用法」修正草案，彭啓明會前重申，用藥合法本來就是基礎，但投藥則是要符合規範，像是老鼠藥應該要放在盒子裡面，以避免毛小孩碰觸，導致後續的健康風險問題，會再請台北市公布投放老鼠藥的地點，也指出台北市長蔣萬安應該要親自主持跨局處會議，並定期跟市民報告滅鼠進度。

針對北市府昨天發出新聞稿稱，所有投放老鼠藥做法都是依循環境部原則，並沒有被環境部打臉等說法，並稱市民專線1999中關於老鼠的通報進線電話已減少，彭啓明則表示，自己在公園走路運動的時候，其實也看到很多老鼠，也表示若市民住家被老鼠入侵，通常家裡面壓力會很大，而這類滅鼠工作其實不像放煙火般會有掌聲，但如果沒有做好就會讓市民心中彷彿壓上大石，呼籲北市府應仔細謹慎處理。

彭啓明也舉過去老家曾被老鼠入侵為例，他說自己當初是安裝可偵測老鼠行動的偵測器，最後安裝捕鼠籠後才解決鼠患，但從中也可知道老鼠可能會從家裡跑到餐廳、夜市等，因為活動範圍大，更需要北市府跨局處一同處理。

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