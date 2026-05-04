屏東慈鳳宮迎接媽祖誕辰 舉辦躦轎腳祈福、發放平安壽麵

屏東慈鳳宮信徒躦轎腳祈福。（記者葉永騫攝）

為迎接媽祖娘娘誕辰，屏東市慈鳳宮舉辦一系列活動，繼文青小市集後，5月6日至5月9日舉辦「阿猴媽ㄟ囝仔」躦轎腳祈福活動，當天發放平安壽麵，10日將抽出休旅車及發財金等大獎，讓今年的媽祖誕辰格外熱鬧。

今年慈鳳宮媽祖生日相當不一樣，結合了祈福儀式、親子活動、文化展演，打造一場兼具傳統信仰與現代生活的文化慶典，從小寶寶趣味賽、文青小市集後，5月6~9日舉辦「阿猴媽ㄟ囝仔」躦轎腳祈福活動，邀請在外遊子返鄉報平安，透過傳統躦轎腳儀式，象徵回到媽祖的守護之中，祈求新的一年平安順遂，重現濃厚的人情味與信仰情感，9日上午免費發放2萬份的平安壽麵，讓信徒人都能得到媽祖的賜福。

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5月10日則迎來最高潮，將抽出「2026點燈摸彩活動」的幸運兒，為頭獎休旅車一輛，以及發財金新臺幣16888元共抽出30位幸運得主，象徵財運與好運雙重加持，為整體媽祖誕辰慶典畫下最熱鬧的句點。

屏東市慈鳳宮董事長陳沈碧蓮表示，歡迎信徒在媽祖生日期間到慈鳳宮拜拜，期望信仰走入生活，成為連結家庭、社區與城市的重要力量，讓社更加的溫暖祥和。

信徒躦轎腳祈福。（記者葉永騫攝）

媽祖生日快到了，信徒紛紛到廟裡祈福。（記者葉永騫攝）

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