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    首頁 > 生活

    迎梅雨鋒面 嘉市加強地下道防汛整備

    2026/05/04 09:22 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉市日前完成辦理文化路車行地下道淹水緊急防災應變演練。（嘉市政府提供）

    嘉市日前完成辦理文化路車行地下道淹水緊急防災應變演練。（嘉市政府提供）

    汛期將至，及首波梅雨鋒面報到，嘉義市為落實防汛整備，近日來持續巡檢轄內5處車行地下道，強化警示設施，降低誤闖風險，確保民眾行車安全；市府也呼籲市民踴躍下載「愛嘉義」APP，以利即時掌握雨量、水位等訊息，留意天候與路況變化，提早因應。

    中央氣象署預報，今天梅雨季鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部、中部山區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率。

    市府工務處表示，為強化整體防汛整備及災害應變能力，持續針對轄內文化路等5處車行地下道機房及集水井加強巡檢作業，掌握設備運作狀況，確保排水系統穩定運行，並於日前完成辦理文化路車行地下道淹水緊急防災應變演練。

    工務處說，此次演練採線上通報結合實地操作方式，當接收水位監控系統發出高水位警示簡訊時，即迅速派員前往查勘，並同步進行相關障礙排除作業，防止積水情形擴大；同時立即通報市府相關單位，啟動緊急應變機制，透過跨單位橫向聯繫進行應變處置，並於必要時實施交通管制，以確保用路人安全，並降低事故風險。

    此外，也持續強化地下道警示設施，於地下道入口設置多元警示機制，包含直式與橫式LED跑馬燈、積水自動警示設備及水尺標示等，當地下道發生積水時，能即時顯示警示訊息，並提醒用路人改道行駛，降低誤闖風險，確保行車安全。

    工務處表示，「愛嘉義」APP整合智慧防汛平台功能，涵蓋路面積水感測站、區域排水水位站及即時監控影像（CCTV）等資訊，讓市民可一站式掌握防災動態；全市74支雨水下水道水位感測器同步連結平台，一旦水位超過警戒值，系統即會顯示警戒資訊，並透過LINE即時推播通知市府工務處應變小組，落實24小時即時監控與應變機制。

    「愛嘉義」APP整合智慧防汛平台功能提供智慧防災訊息。（嘉市政府提供）

    「愛嘉義」APP整合智慧防汛平台功能提供智慧防災訊息。（嘉市政府提供）

    嘉市府工務處應變小組，落實24小時即時監控防災與應變機制。（嘉市政府提供）

    嘉市府工務處應變小組，落實24小時即時監控防災與應變機制。（嘉市政府提供）

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