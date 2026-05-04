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    首頁 > 生活

    汛期至 高市補助民眾設防水閘門每處最高4.2萬元

    2026/05/04 09:12 記者陳文嬋／高雄報導
    高市補助民眾設防水閘門，每處最高補助4.2萬元。（記者陳文嬋攝）

    高市補助民眾設防水閘門，每處最高補助4.2萬元。（記者陳文嬋攝）

    氣候異常強降雨頻傳，5月進入汛期，高雄市水利局編列千萬元預算，補助民眾設置防水閘門，依設置高度、比例不同，每處最高可補助4.2萬元，會視申請案件數量，再籌措經費補足，民眾申請皆可核發。

    水利局為降低豪雨造成淹水影響，並提升市民自主防災能力，自110年起推出防水閘門補助，逐年編列1000萬元，設置高度為90公分以上，未滿90公分者依比例遞減補助，若設置經費低於補助標準，將以實際設置經費補助。

    水利局說，以大樓地下室車道為例，出入口為單行道者每處補處2.5萬元，若為雙車道以上每處補助4.2萬元；1樓出入口寬度1公尺以下每處補助1.2萬元，若寬度逾1公尺每處補2萬元。

    前年凱米颱風重創高雄，申請件數暴增至4359件較多，總經費達3億998萬9317元，3821件已完工，另有11件辦理核撥經費中，已完成3810件補助撥款，占整體約87%，剩餘案件待申請者竣工後，將持續辦理核撥作業。

    水利局去年受理583件申請案，總經費約2216萬元，市府雖編列預算1000萬元，市府籌措經費補助，目前申請者陸續施工中，後續將由各區公所辦理竣工案件檢核後，送水利局依程序陸續撥款。

    今年補助計畫總經費約999萬元，目前受理民眾申請中，水利局呼籲有需求民眾可儘早向轄區公所提出申請，並於核准後儘速設置，以於汛期發揮防淹水功能。

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