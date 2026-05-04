翻轉傳統好滋味 嘉義特色茶館與咖啡館開啟風土飲食之旅

民雄鄉魚罐頭咖啡館的特色飲食組合「咖啡搭肉粽」。（記者林宜樟攝）

嘉義縣近年來推動觀光發展，更有多位青年創意打造特色茶館與咖啡館，嘉義縣文化觀光局表示，隨著青年返鄉創業風潮興起，越來越多店家將在地風味融入創新思維，重新詮釋在地飲食文化，邀請旅客走入巷弄與田野之間，開啟結合風土、人文與味覺的深度旅程。

嘉義縣文觀局表示，嘉義縣擁有優質高山茶與精品咖啡資源，形塑兼具文化內涵與生活美學的旅遊節點，讓旅遊體驗從視覺風景延伸至多層次的味蕾探索。

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位於中埔鄉的「宅意」以新式茶館吸引年輕族群，透過茶飲與甜點搭配，展現優雅層次，店內供應的古早味鹹食如蘿蔔糕、草仔粿，高山苦茶油麵線或黑蒜雞湯麵線等，讓人在茶香之間品味熟悉又創新的台灣味，周邊可順遊穰穰直賣所及逐鹿部落園區。

座落於民雄鄉的「魚罐頭咖啡館」以獨具話題性的空間設計與創意餐飲成為熱門打卡點，店內以水族元素營造沉浸式氛圍，並推出「咖啡搭配肉粽」的創新組合，翻轉傳統飲食印象。地理位置鄰近新港與民雄，串聯新港奉天宮、旺萊山鳳梨文化園區及金桔觀光工廠等周邊景點。

隱身於番路鄉巷弄內的「私宅咖啡」展現青年返鄉的情感連結，店家將家傳眷村料理結合咖啡文化，招牌炸醬麵承襲阿嬤手藝，搭配阿里山咖啡，交織出鹹甜並陳的風味體驗。

嘉義縣文觀局表示，旅客可在茶香與咖啡香交織之中，走訪巷弄與田野，發掘專屬嘉義的隱藏滋味，旅遊資訊可上「慢遊嘉義」Facebook粉絲專頁或加入Line官方帳號（@chiayitravel）查詢。

中埔鄉「宅意」茶館的蘿蔔糕。（嘉義縣文化觀光局提供）

番路鄉「私宅咖啡」隱身在巷弄內。（嘉義縣文化觀光局提供）

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