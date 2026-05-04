彰化性別友善公廁比例偏低 瓶頸曝光

性別友善廁所使用上去性別化，隔局加強隱私。（彰化縣環保局提供）

多元化社會，公共空間的性別友善，成為城市治理的一環，但是彰化縣目前列管1553座公廁中，設有性別友善廁所僅17座，占比約1%。環保局指出，多數舊式公廁因動線和空間早已定型，成了推動的一大卡關，後續爭取經費，輔導管理單位改善空間配置。

性別友善廁所，一般又稱中性廁所，核心理念突破傳統男女性別二分限制，並兼顧隱私、安全及空間共用性，也就是不依生理性別區分，開放所有人都能在公共空間安心如廁。

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全縣設置的17座性別友善廁所，分散在彰化縣地方稅務局、員林警分局、東山派出所、員林何醫院、敦仁醫院、市立圖書館、彰南國民運動中心，還有和美地政事務所、特力屋、和美加油站、大中華國際美食館，以及田尾鄉公所、怡心園及停車場和台鐵田中站。相較於列管公廁總量，普及率有提升的空間。

環保局表示，推動上遇到的瓶頸，既有公廁多屬早期設計，隔間、動線與出入口配置已固定，若要兼顧隱私、安全與清楚標示，往往得重新整修，經費負擔不小，再加上民眾對性別友善的概念模糊，也讓推動過程需要更多的溝通與協調。

為了加快推動腳步，環保局日前召集列管公廁管理單位與清潔人員辦理性別友善廁所訓練，從空間設計、現場管理到使用習慣調整，協助第一線人員建立觀念。

環保局表示，未來將優先鎖定公園、車站、市場等人潮較多的場域推動改善，從隱私設計、標示管理到清潔維護逐步調整，希望讓性別友善不只停留在口號，而是成為民眾日常生活看得見、用得到的公共服務，同時持續透過觀念推廣，提升社會對性別友善廁所的理解與認同。

彰化縣列管公廁中性別友善廁所比例偏低，仍有改善的空間。（彰化縣環保局提供）

性別友善廁所加強使用隱私與便利性，不會刻意標示性別。（彰化縣環保局提供）

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