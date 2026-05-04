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    首頁 > 生活

    補給站請吃在地名產 新化五寶節「款款行」健走受理報名

    2026/05/04 08:42 記者吳俊鋒／台南報導
    新化五寶節的健走活動，一直深受歡迎。（新化區農會提供）

    新化五寶節的健走活動，一直深受歡迎。（新化區農會提供）

    台南新化區農會的年度產業盛事「五寶節」，將於本月23日登場，配合推出「大目降款款行」健走活動，沿途比照馬拉松一樣設置補給站，取材5種地方特色，請吃麻竹筍飯糰、芝麻鯛魚燒、冰烤番薯、橄欖醋飲，並送新鮮鳳梨1支，加上市集兌換券等，相關贈品很超值，今天開始受理報名。

    新化區農會總幹事林侑融表示，款款行路程約2公里，沿途規劃五寶補給站，美味行銷地方特色，並協助推廣大目降觀光，費用300元，因為CP值很高，深受歡迎，以往開報名後都迅速額滿，有興趣的民眾，動作要快。

    大目降款款行限定500人，今天正式在區農會本部，以及超市受理報名，額滿為止；23日早上在體育公園集結出發，返程後，隨機展開推廣地方知名的鳳梨、橄欖、胡麻、番薯、麻竹筍等五寶節產業文化活動。

    「大目降款款行」活動沿途設置五寶補給站，推廣地方特色。（新化區農會提供）

    「大目降款款行」活動沿途設置五寶補給站，推廣地方特色。（新化區農會提供）

    新化五寶節的健走活動，一直深受歡迎，開始受理報名。（新化區農會提供）

    新化五寶節的健走活動，一直深受歡迎，開始受理報名。（新化區農會提供）

    新化五寶節的「大目降款款行」健走活動，一直深受歡迎，開始受理報名。（新化區農會提供）

    新化五寶節的「大目降款款行」健走活動，一直深受歡迎，開始受理報名。（新化區農會提供）

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