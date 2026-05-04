小心！雲林「科技天網」不只拍丟垃圾 這舉動也全都錄

雲林有多處偏僻產業道路、防汛道路被人亂棄置垃圾。（記者黃淑莉攝）

雲林縣幅員遼闊，許多偏僻產業道路、防汛道路，成為不肖人士亂棄置廢棄物地點，礙於人力抓不勝抓，雲林縣環保局啟動「科技天網」，透過移動式監視器、AI智慧辨識，強力稽查亂丟垃圾，不論白天、深夜都可清楚辨識人、車牌，停等紅燈隨手丟菸蒂也無所遁形，就連路旁隨意尿尿也看得清楚。

根據環保局AI監視器的畫面，清楚拍攝到有人開車行經偏避產業道路，停車後把車上5大包垃圾丟到路旁，還有機車騎士騎到溪流旁、偏僻道路減速隨手把垃圾一扔，還有車輛停等紅燈把飲料杯、菸蒂、檳榔渣隨手往車窗外丟，更惡劣是有人把路邊當成自家垃圾堆置場，整車不分白天、黑夜任意亂倒。

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環保局科長葉增智指出，這些隨意棄置行為，形成地方髒亂點，孳生蚊蠅，嚴重影響環境衛生，清查發現民眾棄置的廢棄物多數為家用垃圾，塑膠罩、秧苗盤、肥料袋、農藥罐等農業廢棄物，室內裝修的混凝土塊、磚塊、木板等營建棄物。

葉增智表示，環保局根據影像中車輛的車籍資料查行為人，並依《廢棄物清理法》裁處1200元至6000元罰鍰，從去年7月至今年4月已查處241件。

環保局強調，雲林科技天網已啟動，AI監視器不留死角，且畫面清晰，呼籲民眾把打包好的垃圾交給清潔隊妥善處理，共同維護環境衛生，不要任意棄置垃圾，也不要隨地便溺，同樣可依廢清法裁罰最高6000元。

雲林有多處偏僻產業道路、防汛道路被人亂棄置垃圾。（記者黃淑莉攝）

雲林縣環保局建置「科技天網」，透過移動式監視器、AI智慧辨識，強力稽查亂丟垃圾。（記者黃淑莉攝）

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