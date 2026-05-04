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    梅雨季鋒面來襲！今明降雨擴大 吳德榮曝「下波鋒面接力」時間點

    2026/05/04 08:57 即時新聞／綜合報導
    氣象專家吳德榮指出，今、明受鋒面影響，降雨由北往南擴大。（資料照）

    氣象專家吳德榮指出，今、明受鋒面影響，降雨由北往南擴大。（資料照）

    中央氣象署預報，今天（4日）鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東北部及東部天氣轉涼；北部、東北部、中部山區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今、明（5日）兩天受鋒面影響，降雨由北往南擴大；週五（8日）起「梅雨季」第2波鋒面影響，中部以北、南部山區再有陣雨或雷雨。

    吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（3日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩天受首波「梅雨季」鋒面影響，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，明天南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率，應注意雷擊、強風及瞬間強降雨；今天各地氣溫漸降，北台灣轉涼。

    吳德榮說，最新模式模擬顯示，週三（6日）上午起至週四（7日）鋒面減弱並遠離，各地天氣好轉、氣溫漸升，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。

    吳德榮稱，週五白天各地晴時多雲、炎熱如夏。週五晚起至週六（9日）「梅雨季」第2波鋒面影響，中部以北、南部山區轉有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫下降。

    吳德榮分析，下週日至週三（10至13日）鋒面減弱並遠離，各地天氣好轉、氣溫上升。

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