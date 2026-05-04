歌廳秀回來了! 「台灣演藝坊」開幕首場招待投縣弱勢老人 縣民半價3個月

「台灣演藝坊」大年初三試營運的一場歌廳秀，票房和口碑都不錯，本月15日正式營運。（記者陳鳳麗攝）

草屯鎮市區的草屯演藝中心，公所曾出租「台灣演藝坊」表演歌廳秀，帶來不少遊客，因消防設施不合格解約，改善消防設施後卻閒置7年多，今年標租出去，「台灣演藝坊」15日將重新營運，開幕日首場招待縣內弱勢老人，並半價優惠南投縣民3個月， 縣民可先電話預約觀賞日期和場次。

前身是「草屯鎮青少年活動中心」的草屯演藝中心，前鎮長洪國浩為活化再利用2012年招商，當時由藝人康弘承租作為歌廳「台灣演藝坊」，2年營運時間吸引很多外地遊客包遊覽車來看秀，常駐的藝人有康弘、黃西田、鳥來嬤，還有余天的女兒余苑綺、豬哥亮的女兒謝金晶，而許富凱、葉璦菱、翁立友也曾舉辦小型演唱會。

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台灣演藝坊營運2年後，因消防設施不符規定，公所只好與業者解約，後來籌措到經費改善消防設施並通過檢查，但該中心即一直未標租出去，今年1月終於順利標租出去，業者讓「台灣演藝坊」重新回歸，今年大年初三舉辦一場「懷舊老歌」演唱會，由朱海君壓軸，反應和票房都不錯。

「台灣演藝坊」將於本月15日正式營運，每週四、五、六、日、ㄧ，每天上午、下午各演出一場，包括業者、鎮長簡賜勝在內及多名企業主一起做公益，開幕首場邀請縣內弱勢老人前來看歌廳秀。

業者洪孟芬表示，將以3個月的時間，針對南投縣民給予半價優待，讓更多南投鄉親一起來聽歌看秀。

草屯演藝中心重新標租出去，「台灣演藝坊」回歸，15日正式營運，首場招待南投縣弱勢老人觀賞。（台灣演藝坊提供）

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