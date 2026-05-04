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    首頁 > 生活

    台中公車駕駛一次遇4位輪椅客 不嫌麻煩耐心扶上車獲好評

    2026/05/04 07:37 記者蘇金鳳／台中報導
    台中公車駕駛詹智凱暖心協助輪椅乘客上車，同時也獲在車上等待乘客的肯定。（市府提供）

    台中公車駕駛詹智凱暖心協助輪椅乘客上車，同時也獲在車上等待乘客的肯定。（市府提供）

    台中市公車誤點常遭詬病，但有時誤點是因為有些駕駛善盡職守所致，台中豐原客運駕駛詹智凱在停靠候車亭，發現4位坐輪椅的身障民眾要搭公車，他不嫌麻煩，依照既有SOP程序，讓4位身障者逐一上車，雖影響發車時間，但完成後，公車的乘客也響起掌聲，讓他很感動。

    日前4位輪椅乘客相約出門，按下公車候車亭上的按鈕等公車，到站的豐原客運駕駛詹智凱看到有4輛輪椅，不但沒有「過站不停」，還依照既定步驟讓這4位乘客都能順利上車。

    由於車上只設有兩個輪椅固定區，協助一位輪椅乘客約需3至5分鐘，４台輪椅要上車一定會影響下一站到站的時間，但安全比趕時間重要，詹智凱先透過車內廣播向乘客說明狀況並請求耐心等候。

    之後，他先推兩台輪椅上車固定於安全扣環，另兩位行動能力較佳者，引導至座位區就座並妥善收納輪椅，整體過程略增加時間，但更令人感動的，車上的乘客不僅未有怨言，還貼心叮嚀「安全上車最重要」。

    台中市因少數些公車駕駛不良的行徑，影響到所有公車駕駛的形象，但詹智凱的善盡職守，證明多數的公車駕駛都是樂於服務搭乘客。

    他近期也收到一封來自女高中生的感謝信，信中提到，承受課業壓力與環境轉變，一度對上學產生抗拒，通勤過程中，還曾因太晚攔車擔心遲到，但「駕駛耐心等我上車，還道聲溫暖的早安」，讓她心情轉好，也不再排斥上學。

    豐原客運駕駛詹智凱日前善盡職守，依程序步驟讓四位坐輪椅的乘客上車。（市府提供）

    豐原客運駕駛詹智凱日前善盡職守，依程序步驟讓四位坐輪椅的乘客上車。（市府提供）

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