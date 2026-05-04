不婚不生擴大！ 「毛小孩」是新生兒的2.4倍

2025年新生兒僅10.8萬人，連10年創新低，寵物登記數2025年達25.7萬隻，為新生兒數的2.4倍，差距擴大至近15萬。（資料照）

台灣「不婚」與「不生」現象擴大！根據統計，2025年結婚對數降至10.4萬對，創下史上新低，家戶結構中「單人戶」比率由2006年26.4%攀升至2025年40.5%。而2025年新生兒僅10.8萬人，連10年創新低，值得注意的是， 寵物登記數2025年達25.7萬隻，為新生兒數的2.4倍，差距擴大至近15萬。

經濟部近期發布「人口結構變遷下之消費轉型與重塑」報告指出，我國面臨少子化與高齡社會危機，15至64歲的工作年齡人口比率自2013年起連續13年下滑，2025年降至68.4%，顯示勞動力供給逐步下降，扶養負擔加重，對經濟發展構成挑戰。

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隨著結婚對數持續下滑，家戶結構中單人戶比率由由2006年26.4%攀升至2025年40.5%，四口之家從18％下滑至12％。觀察近20年變動，2016至2025年單人戶占比較2006至2015年增加5.8個百分點，增幅最大。平均每戶人口數亦由2006年3.09人逐年遞減至2025年2.37人，顯示家庭結構特徵趨向小型化與獨居現象。

我國出生人數自2016年起連續10年負成長，2025年降至10.8萬人，創歷年新低。出生人數與寵物登記數於2018年出現黃金交叉，寵物登記數（19.4萬隻）首度超越出生人數（18.2萬人），之後兩者逐步拉大差距，至2025年達25.7萬隻為新生兒10.8萬人的2.4倍，差距擴大至近15萬。

人口結構轉變正逐步重塑民間消費各類型支出，「餐廳及住宿」占比從2006至2015年的8.3％，提升到2016到2025年平均9.9％，成長1.6個百分點，為消費結構中增加最多類別。「醫療保健」也由4.1%升至4.7%，反映人口高齡化。至於「教育支出」受少子化影響，由4.7％降至3.2％，減少最多。

家戶人口減少也推升外食，2017至2024年餐飲服務平均成長率5.4%，為食品飲料近2倍，顯示家戶規模縮小與追求便利性趨勢下，消費需求逐漸由「採購食材」趨向外食或外送之「服務體驗」。

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