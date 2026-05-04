05/04 各報重點新聞一覽

總統賴清德突破中國封鎖抵達史瓦帝尼國是訪問，當地時間二日與史王簽署聯合公報。（總統府提供）

自由時報

台史簽署聯合公報深化合作 賴：任何國家都無權阻擋台灣

總統賴清德突破中國封鎖抵達史瓦帝尼國是訪問，當地時間二日與史王簽署聯合公報，並共同見證兩國外長簽署「關務互助協定」。總統強調，中華民國台灣是主權國家、是世界的台灣，任何國家都沒有權利、也不應阻擋台灣為世界做出貢獻，台灣會持續強化實力，穩健走向國際，感謝史王率領史國長期以來與台灣同行。

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涉替中共監控台灣中配 徐春鶯所屬中配聯盟 將被解散

中配徐春鶯涉犯「反滲透法」，收取對岸資金介入台灣選舉，已被起訴、羈押禁見。據透露，徐春鶯將被行政機關註銷定居資格，喪失台灣身分，其所屬「中華兩岸婚姻家庭服務聯盟」涉非法監控中配，內政部近日將依法解散。

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八年前詐欺逾億 棄保逃逸 通緝犯化身慈善家 潛伏校園詐數千萬

曾登上財經週刊封面、被視為「房仲金童」的男子賴冠翟，八年前在宜蘭詐欺逾億元，未料交保後消聲匿跡，實則他自取「沈文」化名躲在恆春半島，在當地以慈善家形象資助小學校外活動，在地方上贏得一片好評後，再度招攬假投資，直至假面具被揭發為止，又已吸金數千萬元，涉案情節宛如「台版神鬼交鋒」，全案收押偵辦中。

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聯合報

賴總統會史瓦帝尼國王 台灣穩健走向國際

賴清德總統「無預警」訪問非洲友邦史瓦帝尼，當地時間二日與史國國王恩史瓦帝三世進行雙邊會談，並簽署聯合公報。賴總統強調，中華民國台灣是主權國家、是世界的台灣，二三○○萬的台灣人有權走向世界，任何國家都沒有權利、也不應阻擋台灣為世界做出貢獻，台灣會持續強化實力，穩健走向國際。

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規模擴大 川普：駐德美軍不只撤5000人

美國總統川普二日在佛州說，裁減駐德美軍的規模，將遠超過五角大廈一日宣布的五千人。美聯社三日報導說，他正尋求減少美國對歐洲安全的承諾，上述發言加劇他與德國總理梅爾茨的爭端。德國「世界報」上周末也撰文指出，德美關係正顯著惡化。

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中國時報

賴：任何國家無權阻擋台灣

賴清德總統突圍抵達史瓦帝尼訪問，引發全球關切。賴清德3日表示，中華民國台灣是主權國家、是世界的台灣，任何國家都沒有權利、也不應阻擋台灣為世界做出貢獻，台灣會持續強化實力，穩健走向國際，期盼台史兩國相互扶持，讓兩國邦誼不斷深化、歷久彌新。同時，賴也透過視訊與國內的國安團隊會議，以確保國家安全零時差運作。

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游盈隆：陸配爭議 應由陸委會承擔

對於陸配參政，中選會主委游盈隆日前表態，除非《憲法》與法律妥適因應與修正，否則現階段用《國籍法》處理仍屬牽強；但內政部仍重申要用《國籍法》，陸委會也公布「陸配入籍滿10年」認定規定。游盈隆接受本報專訪時表示，會不會產生爭議，要由陸委會承擔責任，自己只是善意提醒當局要注意問題，在野時充滿理想，但「務實的理想主義者」才是人民期待的主政者。

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中配徐春鶯所屬「中華兩岸婚姻家庭服務聯盟」涉非法監控中配，內政部近日將依法解散。（資料照）

男子賴冠翟八年前在宜蘭詐欺逾億元，棄保逃逸後潛伏於恆春半島，化名「沈文」大搞校園慈善布局詐騙。（家長提供）

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