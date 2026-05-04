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    首頁 > 生活

    台中龍井建案致鄰宅傾斜！靠12根鋼柱支撐 中市府要求停工

    2026/05/04 05:53 記者黃旭磊／台中報導
    龍井區沙田路五段住宅大樓旁路面塌陷，靠12根鋼柱支撐房屋。（水公司提供）

    龍井區沙田路五段住宅大樓旁路面塌陷，靠12根鋼柱支撐房屋。（水公司提供）

    台中市龍井區沙田路五段住宅地層下陷，隔壁工地建商採12根鋼柱支撐房屋，台中市都市發展局會同台中市結構工程技師公會會勘，查出坍陷與地下管線滲漏出水有關，要求新建工地立即停工，配合自來水公司釐清原因，水公司說，工地旁200毫米（mm） 自來水管線破管疑為下陷主因，派廠商修漏恢復正常供水。

    沙田路五段1處工地去年7月施工，疑因地基流失導致鄰宅傾斜，建商用12根鋼柱撐住建物繼續施工，過去短短半個月內，房屋下陷近50公分，有住戶被迫搬家租房，未料，2日緊鄰路面又出現大面積塌陷，中市府派員調查下陷原因。

    台中市都發局說，建案去年7月10日開挖，未做好安全防護導致鄰房沉陷，已勒令停工，建商也重提改善計畫書，經第三方公會諮詢與結構技師公會現場復勘，都發局於去年10月20日同意復工，未料，鄰損仍列管在案，又發生塌陷停水情事。

    官員強調，解列前不得核發使用執照，水公司四區處說，200毫米（mm）自來水管線破管造成，鄰宅有8戶停水復正常供水，目前建案已勒令停工，配合釐清道路塌陷原因。

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