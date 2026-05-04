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    首頁 > 生活

    高鐵「鳳山站」的活路？ 南延計畫評估設鳳山整備場

    2026/05/04 00:17 記者王榮祥／高雄報導
    高鐵南延屏東沒有鳳山站，讓地方頗失望，圖為台鐵鳳山站。（記者王榮祥攝）

    高鐵南延屏東沒有鳳山站，讓地方頗失望，圖為台鐵鳳山站。（記者王榮祥攝）

    高鐵南延屏東計畫不設鳳山站，鐵道局則考慮在鳳山找尋合適場域規畫整備空間，評估若長期地方發展有其條件，這處整備空間可能成為鳳山站的「活路」?

    高鐵南延計畫全長約26.2公里，延台鐵路廊經高雄左營、鼓山、三民、苓雅、鳳山、大寮，於大樹跨越高屏溪，在屏東市六塊厝設站，將規畫高雄站（與台鐵高雄站共構）、屏東站與屏東車輛基地。

    立委許智傑及多位鳳山民代，曾透過管道建議高鐵設鳳山站，且可與台鐵鳳山站共構，讓全高雄人口最多（逾35萬人）且持續擴增的行政區，未來成為交通樞紐。

    鐵道局評估已完工的台鐵鳳山站未預留高鐵共構空間（台鐵高雄站有預留），若設站就需重新開挖，且增設鳳山站恐面臨大規模拆遷，各項條件難度高，未採納地方建議。

    許智傑日前在立院考察會議再次喊話，高鐵南延雖沒鳳山站，但希望能「預留未來發展」，「今天沒辦法做沒關係、但別封死」，就像台鐵地下化工程10年前預留轉接頭（出入口），後續就有機會。

    鐵道局長楊正君說明，為降低高鐵高雄站用地需求，達到減少對周邊交通與住家衝擊的承諾，原設計的2月台、4股道方案可能調整，於是需在其他地方規畫列車整備儲存空間。

    他進一步提到，正評估在鳳山車站以後（東），尋覓合適的場域作整備空間，並指出長期而言若地方發展有其條件，這處空間也許就能成為「大家希望發展的條件」；他還特別提到許智傑曾提過（鳳山站）「非常非常非常非常非常多次」，局內盤點相關條件後，把這規劃納入考量。

    鐵道局評估在台鐵鳳山站以東，找尋合適空間規畫整備場，圖為台鐵鳳山段。（記者王榮祥攝）

    鐵道局評估在台鐵鳳山站以東，找尋合適空間規畫整備場，圖為台鐵鳳山段。（記者王榮祥攝）

    高鐵左營站南側軌道為目前高鐵最南端，平時作為整備空間，後續將成為南延計畫的起點。（記者王榮祥攝）

    高鐵左營站南側軌道為目前高鐵最南端，平時作為整備空間，後續將成為南延計畫的起點。（記者王榮祥攝）

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