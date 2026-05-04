桃竹苗3神聯合海陸遶境盛會 匯聚桃園天后宮媽祖文化祭祈福

新屋天后宮媽祖文化祭海陸遶境。（桃園市政府提供）

桃園市新屋天后宮媽祖文化祭今（3）日登場，桃園新屋天后宮媽祖、新竹紅毛港池和宮池府千歲及苗栗白沙屯拱天宮天上聖母3神上午先在新竹新豐鄉內進行車巡遶境，下午再海巡至桃園永安漁港，在港口觀音神像前祈福祭典後，再遶境回到新屋天后宮，此為全國罕見桃竹苗3神聯合海陸遶境盛會，展現跨區域宗教文化交流的珍貴信仰傳統。副市長蘇俊賓、擔任慶典主任委員的前法務部次長黃世杰等人都參加祭典。

新屋天后宮董事長羅鴻霖表示，新屋天后宮2002年落成當時亞洲最高、30.5公尺的青銅媽祖神像時，媽祖的雙眼便望向福建湄洲，與本源遙相輝映，不忘本地庇佑兩岸鄉親。新屋天后宮自2017年開始辦理媽祖文化祭，從早期以陸路遶境為主，逐步發展成今日「眾神海陸巡禮」的盛會，參與的宮廟及信眾越來越多。

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蘇俊賓指出，天上聖母長期守護信眾平安，新屋天后宮以海陸巡境的形式，不僅是宗教儀式的創新呈現，更象徵桃竹苗地區攜手守護海洋、守護環境的共同信念，透過不同地區10多間重要宮廟與文武陣頭齊聚一堂，場面盛大熱絡，讓傳統信仰在交流中持續深化，也讓民眾看見台灣宗教文化的多元與生命力。

甫獲民進黨徵召參選下屆桃園市長的黃世杰自述在新屋笨港出生，小時候，阿婆每天牽著他去天后宮拜媽祖，新屋原是桃園西南角的小漁港，濱海的沙田很難耕種，鄉親長輩大多以討海為生，鄉民有感於海象變化莫測，從雲林北港朝天宮分靈到新屋笨港至今。

民政局長劉思遠、農業局長陳冠義也說，今年遶境陸上有80輛車隊參與，海上遶境由23艘漁船組成，最終在永安漁港會合舉行淨港科儀。今年除延續邀請新竹紅毛港池和宮池府王爺參與，白沙屯拱天宮媽祖更是首度加入，形成「新屋媽、池府王爺、白沙屯媽」3神聯合巡安祈福。

包含笨港太子宮、永安保生宮、新屋池鳳宮、大坡三和宮、深圳太子壇、深圳玄天宮、新屋福興宮、蚵殼港昭靈宮、普元佛道院、新豐慈濟宮、楊梅聖靈宮、新竹坡頭漁港慈聖宮等眾神加持；立委洪毓祥、市議員陳睿生、新屋區長鄭詩鈿、中壢區漁會理事長楊鎮瑋等人出席活動。

新屋天后宮媽祖文化祭活動。（桃園市政府提供）

民進黨桃園市長參選人黃世杰（左2）、副市長蘇俊賓（左3）參加新屋天后宮媽祖文化祭。（桃園市政府提供）

多家宮廟參加新屋天后宮媽祖文化祭。（桃園市政府提供）

多家宮廟參加新屋天后宮媽祖文化祭。（桃園市政府提供）

新屋天后宮媽祖文化祭海陸遶境。（桃園市政府提供）

新屋天后宮媽祖文化祭海陸遶境。（桃園市政府提供）

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