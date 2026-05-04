為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃竹苗3神聯合海陸遶境盛會 匯聚桃園天后宮媽祖文化祭祈福

    2026/05/04 00:49 記者李容萍／桃園報導
    新屋天后宮媽祖文化祭海陸遶境。（桃園市政府提供）

    新屋天后宮媽祖文化祭海陸遶境。（桃園市政府提供）

    桃園市新屋天后宮媽祖文化祭今（3）日登場，桃園新屋天后宮媽祖、新竹紅毛港池和宮池府千歲及苗栗白沙屯拱天宮天上聖母3神上午先在新竹新豐鄉內進行車巡遶境，下午再海巡至桃園永安漁港，在港口觀音神像前祈福祭典後，再遶境回到新屋天后宮，此為全國罕見桃竹苗3神聯合海陸遶境盛會，展現跨區域宗教文化交流的珍貴信仰傳統。副市長蘇俊賓、擔任慶典主任委員的前法務部次長黃世杰等人都參加祭典。

    新屋天后宮董事長羅鴻霖表示，新屋天后宮2002年落成當時亞洲最高、30.5公尺的青銅媽祖神像時，媽祖的雙眼便望向福建湄洲，與本源遙相輝映，不忘本地庇佑兩岸鄉親。新屋天后宮自2017年開始辦理媽祖文化祭，從早期以陸路遶境為主，逐步發展成今日「眾神海陸巡禮」的盛會，參與的宮廟及信眾越來越多。

    蘇俊賓指出，天上聖母長期守護信眾平安，新屋天后宮以海陸巡境的形式，不僅是宗教儀式的創新呈現，更象徵桃竹苗地區攜手守護海洋、守護環境的共同信念，透過不同地區10多間重要宮廟與文武陣頭齊聚一堂，場面盛大熱絡，讓傳統信仰在交流中持續深化，也讓民眾看見台灣宗教文化的多元與生命力。

    甫獲民進黨徵召參選下屆桃園市長的黃世杰自述在新屋笨港出生，小時候，阿婆每天牽著他去天后宮拜媽祖，新屋原是桃園西南角的小漁港，濱海的沙田很難耕種，鄉親長輩大多以討海為生，鄉民有感於海象變化莫測，從雲林北港朝天宮分靈到新屋笨港至今。

    民政局長劉思遠、農業局長陳冠義也說，今年遶境陸上有80輛車隊參與，海上遶境由23艘漁船組成，最終在永安漁港會合舉行淨港科儀。今年除延續邀請新竹紅毛港池和宮池府王爺參與，白沙屯拱天宮媽祖更是首度加入，形成「新屋媽、池府王爺、白沙屯媽」3神聯合巡安祈福。

    包含笨港太子宮、永安保生宮、新屋池鳳宮、大坡三和宮、深圳太子壇、深圳玄天宮、新屋福興宮、蚵殼港昭靈宮、普元佛道院、新豐慈濟宮、楊梅聖靈宮、新竹坡頭漁港慈聖宮等眾神加持；立委洪毓祥、市議員陳睿生、新屋區長鄭詩鈿、中壢區漁會理事長楊鎮瑋等人出席活動。

    新屋天后宮媽祖文化祭活動。（桃園市政府提供）

    新屋天后宮媽祖文化祭活動。（桃園市政府提供）

    民進黨桃園市長參選人黃世杰（左2）、副市長蘇俊賓（左3）參加新屋天后宮媽祖文化祭。（桃園市政府提供）

    民進黨桃園市長參選人黃世杰（左2）、副市長蘇俊賓（左3）參加新屋天后宮媽祖文化祭。（桃園市政府提供）

    多家宮廟參加新屋天后宮媽祖文化祭。（桃園市政府提供）

    多家宮廟參加新屋天后宮媽祖文化祭。（桃園市政府提供）

    多家宮廟參加新屋天后宮媽祖文化祭。（桃園市政府提供）

    多家宮廟參加新屋天后宮媽祖文化祭。（桃園市政府提供）

    新屋天后宮媽祖文化祭海陸遶境。（桃園市政府提供）

    新屋天后宮媽祖文化祭海陸遶境。（桃園市政府提供）

    新屋天后宮媽祖文化祭海陸遶境。（桃園市政府提供）

    新屋天后宮媽祖文化祭海陸遶境。（桃園市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播