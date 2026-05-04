5月了！等不到中央補助 基北北桃TPASS撥款延至2個月

基北北桃「TPASS」受限預算卡關至今未撥款給地方。（資料照）

首次上稿 05-03 23:29

更新時間 05-04 06:18

今年的中央政府總預算案還躺在立法院，4月21日終於付委審查，預計最快也要6月中旬才能三讀，地方至今等不到中央補助款，台北市政府統計，光是1月至3月基北北桃「TPASS」1200通勤月票補助，包含已代墊中央應付的7.8億元在內，累計支出13.9億元，基北北桃4市公共運輸發展平台決議，5月起調整軌道運輸業者應收款撥付期程，自2天一次改為2個月一次，公車等民間業者則照常。

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基北北桃「TPASS」每月可以1200元「吃到飽」，無限次搭乘台北捷運、新北捷運和桃園捷運，還有四市的市區公車，部分台鐵、公路與國道客運路線。北市府統計，今年3月販售60.7萬張，前3個月累計售出163.1萬張，補助運輸業者已支出13.9億元，其中，代墊中央應負擔7.8億元、地方自負6.1億元；中央並無告知何時動支撥款「TPASS」等新興預算。

交通局說明，中央補助款至今未撥付給地方政府，如以現在補助款「大水庫」的水平估算，約可支撐至5月底、6月初。為維護民眾使用權益，以及持續鼓勵大眾使用公共運輸，4市公共運輸發展平台決議，5月起在維持業者正常營運前提下，調整部分運具業者應收款的撥付期程，以紓緩短期業者財務調度問題，例如北捷、新北捷、桃捷、台鐵等軌道運輸，從原本交易發生後隔兩天撥入營收款，改為每兩個月後再一次性撥付一個月的營收款，其他業者則照常。

交通局直言，但此非長久之計，對軌道業者也會產生一定的影響，4市交通局仍希望中央補貼款可以趕快補上，讓定期票的運作盡快恢復穩定。

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