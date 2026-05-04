升級寬頻通訊！台衛星「珍珠號」搭SpaceX火箭順利升空

中央大學與鴻海科技集團共同研製的星間寬頻通訊立方衛星「珍珠號ISL」（PEARL-ISL）順利發射升空並收到訊號。（中央大學提供）

首次上稿 05-03 23:13

更新時間 05-04 06:47

中央大學與鴻海科技集團共同研製的星間寬頻通訊立方衛星「珍珠號ISL」（PEARL-ISL），搭乘SpaceX獵鷹九號運載火箭，昨天（3日）傍晚已順利從美國加州范登堡太空軍基地升空。研究團隊指出，已經收到衛星訊號，電源正常啟動，確認整體正常後將逐步執行各項實驗。

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雖逢勞動連假期間，但團隊都聚集在學校收看發射直播。參與此次計畫的中央大學教授趙吉光就指出，傍晚順利發射成功後，約1個小時左右2台衛星都有收到信標訊號，代表電源已啟動，UHF天線順利展開。而研究團隊稍早也透過在學校的地面站進行首次與珍珠號發射後的首次接觸，一切皆正常運作。後續將利用3個月時間進行早期軌道測試，確認所有次系統是否正確運作，就會開啟通訊酬載、科學酬載等，執行各項計畫要進行的實驗。

珍珠號這次訊號較強

至於此次成功發射對於台灣的意義，趙吉光說，「象徵我們的技術一步一步往前推進中」。過去陸續都有發射立方衛星，起初都是以能夠正常運作、接收訊號為最主要目的，藉此驗證研究團隊相關設計是否能通過太空環境的考驗，對於所蒐集資料運用上較有限；而此次珍珠號的訊號較強，預料得以蒐集到更完整、全面的資料，將有助於發展台灣在新世代衛星通訊相關研究。

「珍珠號ISL」，共有2台立方衛星，分別是PEARL-1A與PEARL-1B，均採用6U XL的設計，並搭載多個酬載，分別是瑞安電資承製的星間通訊酬載（ISL），中央大學自製的小型電離層探測儀（CIP）與太陽能電池酬載（PSC），後續將執行為期5年的星間寬頻通訊實驗與太空環境探測，進一步拓展台灣在新世代衛星通訊的發展。

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