安鼠之亂！名醫曝2常見老鼠傳染病重症 真正要怕的不是被咬......

台北市鼠患越來越嚴重。（資料照）

首次上稿 05-04 00:35

更新時間 05-04 06:33

台北「安鼠之亂」延燒，搞得民眾人心惶惶。奇美醫院加護醫學部醫師陳志金指出，「在ICU（加護病房）常看到與老鼠有關的傳染病重症主要有2種」，分別是「漢他病毒症候群」和「鉤端螺旋體病感染」，大家需要怕的不是被老鼠咬，而是不慎接觸到老鼠的排泄物！

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陳志金3日在臉書發文，「老鼠相關傳染病，在ICU裡看到的重症有兩種。一、漢他病毒症候群，症狀包括發燒、頭痛、背痛、腹痛、嘔吐，嚴重的話可能造成低血壓、少尿、腎衰竭、肺出血等等，是第二類法定傳染病，需於24小時通報。」

「二、鉤端螺旋體病感染，症狀包括發燒、肌肉痠痛，特別是小腿痛、頭痛、結膜充血，嚴重可黃疸、腎衰竭、出血，是第四類法定傳染病，需於一週內通報。」

他接著說：「需要注意的，不是被老鼠『咬』，而是接觸到老鼠的『排泄物』！漢他病毒最典型的風險，不是被老鼠咬，而是清掃時把乾掉的鼠糞尿揚起來吸入。清理鼠類排泄物時應先戴口罩與橡膠手套、開窗通風，並用稀釋漂白水消毒後再清理，不要直接掃地或吸塵，以免污染物飛揚。」

「易開罐飲料若存放於倉庫或環境不潔處，遭帶有漢他病毒的老鼠尿液或糞便污染，直接對嘴飲用也可能有感染風險，飲用前，我會先清洗罐口。」

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