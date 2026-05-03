「國道媽祖」北巡國道祈福用路人平安 指定坐「紅斑馬」遶境

雲林西螺廣福宮「老大媽」連續13年舉辦國道遶境，最愛到五楊分隊乘坐「紅斑馬」。（記者李容萍攝）

農曆3月，國道也瘋媽祖！有「國道媽祖」美稱的雲林西螺廣福宮「老大媽」，今（3）日下午安排北巡到國道湖口、中壢服務區及駐駕國道公路警察局第1大隊五楊分隊、第2大隊楊梅分隊廳舍和遶境，老大媽依例指示搭乘五楊分隊「紅斑馬」（國道警車）並繫上安全帶後遶境，用路人紛紛向老大媽求個平安，感受這份台灣特有的「國道信仰」文化。

包括交通部高速公路局長陳文瑞，國道公路警察局長顏旺盛、第1大隊長林志展、五楊分隊長陳安旭和10多名員警，下午一字排開在五楊分隊前虔誠恭迎「新街老大媽」。

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顏旺盛等人感謝西螺廣福宮國道媽祖每年遶境國道公路警察局各大隊轄線，祈福用路人行車平安及員警執勤安全，並強調「全線平安」一直是國道警察的最高目標。

陳文瑞也說，感謝國道媽祖進行南北巡，此次遶境盼能保佑在國道工作者，也守護駕駛安全，高公局再次呼籲用路人勿分心、疲勞駕駛，以及繫妥安全帶再上路外，切勿依賴輔助駕駛系統，一定要「神助外也要自助」。

雲林西螺廣福宮董事長林勝雄表示，「國道媽祖」的稱號，這段特殊緣分始於2014年，當時西螺服務區為了祈求往來車輛平安，邀請地方信仰中心西螺廣福宮媽祖上國道駐駕祈求平安至今邁入第13年，並擴大南北巡的日子和範圍，演變成如今國道上極具代表性的宗教文化儀式。

年年虔誠恭迎老大媽的五楊分隊小隊長張皓程提及，2017年3月新街老大媽首度遶境駐駕五楊分隊，且指示要試乘紅斑馬警車時，員警們又驚又喜，當時網友還打趣「在國道直擊媽祖被押上警車」，之後老大媽來五楊分隊乘坐紅斑馬也成了遶境亮點，服務的國道員警樂得載送這位「神」級的大咖乘客。

雲林西螺廣福宮「老大媽」連續13年舉辦國道遶境，最愛到五楊分隊乘坐「紅斑馬」。（記者李容萍攝）

雲林西螺廣福宮「老大媽」連續13年舉辦國道遶境，駐駕五楊分隊廳舍。（記者李容萍攝）

雲林西螺廣福宮「老大媽」連續13年舉辦國道遶境，駐駕和神巡五楊分隊廳舍賜福。（記者李容萍攝）

雲林西螺廣福宮「老大媽」連續13年舉辦國道遶境，駐駕和神巡五楊分隊廳舍賜福。（記者李容萍攝）

交通部高速公路局長陳文瑞、國道公路警察局長顏旺盛等人喜迎雲林西螺廣福宮「老大媽」。（記者李容萍攝）

交通部高速公路局長陳文瑞、國道公路警察局長顏旺盛等人喜迎雲林西螺廣福宮「老大媽」。（記者李容萍攝）

五楊分隊小隊長張皓程（中）為駐駕的雲林西螺廣福宮「老大媽」掛上祈福紅包。（記者李容萍攝）

雲林西螺廣福宮「老大媽」連續13年舉辦國道遶境，大陣仗抵五楊分隊廳舍賜福。（記者李容萍攝）

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