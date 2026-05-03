松山慈惠堂捐贈救護車 王忠銘致謝：將大愛從台北帶到馬祖

松山慈惠堂捐贈高頂救護車給連江縣政府，守護離島醫療。圖左起為松山慈惠堂總策劃長李瑞彬、連江縣長王忠銘、議長張永江、消防局長曹典鈺。（連江縣政府提供）

連江縣長王忠銘與連江縣議會議長張永江今天（3日）晚間連袂出席松山慈惠堂「臺北母娘文化季」舉辦的弘揚母愛音樂晚會。活動開場前，松山慈惠堂捐贈高頂救護車給連江縣政府，展現宗教團體回饋社會、守護生命的具體行動。王忠銘表示，誠摯感謝松山慈惠堂跨越百餘海里，將大愛從台北帶到馬祖，慷慨捐贈全新高頂救護車，這份善舉對離島醫療量能提升意義重大。

松山慈惠堂長期投入公益事業，在堂主郭葉子帶領下，秉持母娘慈悲濟世精神，持續捐贈消防車、救護車、器材及提供獎助學金，50年來從未間斷。今天晚上除了捐贈連江縣政府高頂救護車，另外，台中榮民總醫院埔里分院、台北馬偕醫院及台北市政府消防局也獲贈1輛高頂救護車。

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王忠銘表示，誠摯感謝松山慈惠堂跨越百餘海里，將大愛從台北帶到馬祖，慷慨捐贈全新高頂救護車，這份善舉對離島醫療量能提升意義重大。他強調，馬祖由四鄉五島組成，醫療資源相對有限，一旦發生緊急狀況，往往需歷經海上運送與空中後送等多重挑戰，每一分每一秒都攸關生命安全，救護設備的提升尤為關鍵。

張永江指出，此次捐贈的高頂救護車即刻投入第一線救護任務，不僅可提升消防單位的緊急應變能力，也能在關鍵時刻爭取寶貴的黃金救援時間。他強調，這不僅是一項設備的補充，更象徵跨越海峽、守護離島鄉親生命安全的堅定承諾。

連江縣消防局長曹典鈺表示，這份來自台灣本島的關懷，如同母娘慈悲精神，溫暖且有力，消防局未來將妥善運用這項資源，讓救護車在第一線發揮最大效益，守護民眾生命安全。

松山慈惠堂「臺北母娘文化季」，今（3日）晚在台北小巨蛋舉辦弘揚母愛音樂晚會。（連江縣政府提供）

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