2026雙北程式設計節 「報報王」跨區通勤成本視覺化奪冠

「2026雙北程式設計節—城市儀表板大黑客松」「報報王」團隊整合雙北通勤與住宅數據，視覺化生活成本平衡供市政決策而奪冠。（台北市資訊局提供）

台北市資訊局與新北市資訊中心合辦「2026雙北程式設計節—城市儀表板大黑客松」今（3）日公布評選結果，「報報王」團隊以視覺化呈現跨區通勤成本奪冠。資訊局表示，競賽聚焦「城市儀表板」核心應用，導入AI技術驅動數據治理，落實雙北生活圈開放資料與政策創新實務。

競賽結果由「報報王」奪得首獎，團隊整合雙北通勤、信令與住宅數據，視覺化跨區通勤成本以供城市治理參考。第二名「Cashifa」串聯13項食安數據建立4層架構，提供政府、店家與消費者多元應用維度，降低食安風險。第三名「古鍾趙黃林」針對校園外送風險，整合地理圖資與供應鏈數據，透過桑基圖強化校園外送溯源、優化政府稽查資源配置。上述成果展現高度技術整合力及提出創新解決方案，為資料驅動數位治理提供具體參考方向。

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資訊局說明，本屆競賽首度導入AI技術，要求團隊在32小時開發過程中，結合雙北開放資料與城市儀表板開源架構進行實作。現場提供專業技術諮詢，確保團隊掌握AI核心技術與儀表板開發實務。參賽作品展現高度智慧城市應用潛力，有效轉化數據為治理動能。

台北市資訊局長趙式隆表示，競賽全面檢視參賽作品的技術實作、創意構想與應用價值；台北市政府也將持續推動開放原始碼，鼓勵更多擁抱公共價值的開發者投身數位治理，共創更優質的公共服務平台。

新北市資訊中心主任陳富添也指出，這場競賽再次看見年輕世代與各界科技人才的創新潛力，新北市一直以來持續投入智慧城市建設，透過公私協力的方式，將這些開發者的創意轉化為實質的公共創新成果。

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