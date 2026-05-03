鐵獅玉玲瓏萬丹逗趣開演 王彩樺同台獻藝嗨翻8千人

鐵獅玉玲瓏到萬丹開演吸引上千民眾。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府《2026我們生活節》勞動節系列活動，今晚（3日）在萬丹鄉萬丹國中熱鬧登場，由「鐵獅玉玲瓏」再度到萬丹演出，並攜手「台灣濱崎步」王彩樺同台飆戲，現場吸引超過8000名民眾熱情參與。

縣長周春米表示，今年《我們生活節》以「健康勞力」為主題，結合職場健康與友善職場議題，透過鐵獅玉玲瓏一貫幽默逗趣、貼近生活的演出風格，將勞動議題巧妙融入劇情，讓民眾在歡笑之餘，也能理解健康職場與友善環境的重要性，現場歡笑聲與掌聲此起彼落，不僅帶來娛樂，更傳遞出深刻的人生哲理與社會關懷。

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周春米指出，縣府也推出「勞工降溫神器」熱危害補助，編列380萬元，針對縣內一百人以下微型企業、自營作業者及農漁民，提供水冷扇、風扇衣與水冷服等設備補助，實質強化戶外及高溫工作者的安全防護，展現對勞工朋友最直接的支持與關懷。

勞動暨青年發展處處長李雨蓁說，自5月1日起於屏東數位青創中心推出「我們一職在－打造友善職場─行動體驗特展」，透過展覽、表揚及藝文活動等形式，傳遞縣府對勞工權益的重視，活動詳情請上「我們生活節」活動官網查詢。

鐵獅玉玲瓏聯手王彩樺到萬丹開演。（屏東縣政府提供）

鐵獅玉玲瓏聯手王彩樺表演。（屏東縣政府提供）

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