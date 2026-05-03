台江水日20年，台日攜手推動長距離步道運動。（記者王姝琇攝）

台江流域社群推動台江水日，每年5月第1個週日沿嘉南大圳，從台騎單車溯源烏山頭水庫，今年第20屆，台南姊妹市日本那珂市由市長先崎光率領單車隊偕同小台江、水水長安、台江綠道志工，總共200台單車共同參與這項保育水資源行動。

台南市副市長趙卿惠、立委陳亭妃、水利局長邱忠川、國發會國土處長黃文彥及先崎光市長率領團隊，沿山海圳國家綠道騎到烏山頭水庫，與曾旭正教授、長榮大學、崑山科大師生會師，為東北亞城市共同推動長距離步道運動，跨出一大步。

請繼續往下閱讀...

趙卿惠表示，這20年來，公私協力開創水圳及山海圳國家綠道，很高興先崎光市長第3年帶領市民參加，今年台南也與韓國驪江道簽訂姊妹步道備忘錄，推動東北亞長距離步道運動，期台日友誼長存如同台江水日、山海圳國家綠道綿延流長。

陳亭妃說，自己喜歡騎鐵馬，未來希望整合台南歷史文化自行車道，將環境保護及歷史文化串連起來，舉辦2天1夜台江水日。先崎光也說，台江水日20年台日攜手推動東北亞長距離步道運動，提倡保護環境、珍惜水資源，深具環境學習意義。

長年參與台江水日的曾旭正分享，每年皆會在烏山頭水庫與台江流域社群會師，他說，人生有幾個20年，然後在這20年持續去做一件事情，非常不簡單，愛鄉護水，追思水利先賢開拓水圳的艱辛，期待下一個10年、20年，一代一代堅持下去。

台江水日20年，台日攜手推動長距離步道運動。（記者王姝琇攝）

日本那珂市市長先崎光（左1）第3年帶領市民參加台江水日。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法