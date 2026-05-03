新竹市椪柑市集吸3萬人 高虹安：跨界創新推動地方商機

新竹市政府於2日起連續2天在新竹公園舉辦「椪柑市集」，活動共吸引超過3萬人次參與。（記者蔡彰盛攝）

新竹市政府2日起連續2天在新竹公園舉辦「椪柑市集」，活動吸引超過3萬人次參與，市集營業額突破500萬元，並帶動周邊商圈與旅宿觀光產值2000萬元。市長高虹安也到場與民眾互動，感謝市民熱情支持，並肯定活動成功活絡在地經濟。

高虹安表示，今年椪柑市集首創「Bread & Bounce」概念，將烘焙美食與匹克球運動結合，不僅成功吸引年輕族群與親子家庭參與，也讓市民在輕鬆互動中體驗新竹在地品牌特色。同時，活動進一步串聯「Bed & Breakfast」觀光概念，帶動旅客停留與消費動能。據統計，活動期間有效提升竹市週末旅宿訂房率近3成，成功將人潮轉化為實質觀光紅利，展現城市行銷與經濟帶動的具體成果。

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產發處長嚴翊琦表示，本次活動集結多家新竹在地人氣店家與特色品牌共襄盛舉，吸引大批民眾排隊搶購。多家人氣攤位甚至在開賣2小時內即銷售一空，展現市場高度關注與品牌魅力。此外，現場餐車與創意料理攤位亦廣受好評，充分滿足不同族群的多元飲食需求。

工商發展投資策進會總幹事曹永明說，今年活動相較於往年，除延續精選商家與舞台表演外，特別導入匹克球體驗，讓整體內容更加多元，並串聯新竹公園及孔廟廣場整體場域，擴大活動規模。為期2天的活動，參與人次大幅超出原先預估的萬人規模，翻倍突破3萬人次；同時帶動周邊商圈買氣明顯升溫，整體營業額較往年同期成長超過40%，展現亮眼的經濟效益。

產發處指出，今年特別邀請新北市工商發展投資策進會攜手「新北嚴選」特色店家共同參與，促進城市交流並豐富市集內容。活動期間規劃音樂演出、親子DIY體驗、匹克球互動區及拍貼體驗等多元內容，打造「吃、玩、拍、動」的一站式體驗場域，讓各年齡層民眾皆能樂在其中。

新竹市長高虹安（中）前往椪柑市集攤位互動。（市府提供）

新竹市椪柑市集2天吸引超過3萬人次前往。（記者蔡彰盛攝）

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