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    首頁 > 生活

    梅雨季來臨！週一各地有雨 入夜北台低溫探18度

    2026/05/03 22:10 即時新聞／綜合報導
    週一鋒面通過及東北季風增強，北部、宜蘭地區及中部山區有短暫陣雨或局部雷雨。（資料照）

    週一鋒面通過及東北季風增強，北部、宜蘭地區及中部山區有短暫陣雨或局部雷雨。（資料照）

    週一（4日）鋒面經過，降雨主要以中北部至東部較為明顯，越往南部降雨影響相對越小。外出記得攜帶雨具，同時留意路況與行車安全。

    中央氣象署預報，週一鋒面通過及東北季風增強，北部、宜蘭地區及中部山區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率，中部、花蓮地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨，外出請記得攜帶雨具。

    氣溫方面，週一東北季風增強，氣溫下降，北部及宜花高溫約22至25度，中南部及台東高溫約28至32度，入夜後北台低溫18、19度，中部及花東低溫20至22度，南部低溫23、24度，請留意溫度變化，適時添加衣物。

    離島天氣：澎湖多雲，22至26度；金門陰短暫陣雨或雷雨，19至24度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，18至21度。

    關於下週初天氣預報，天氣風險公司指出，這樣的降雨型態將持續影響至週二。期間台灣附近受東北季風及華南雲系通過影響，各地大致為陰或多雲並有短暫陣雨、雷雨的天氣。週三、週四轉受高壓東南至南風主導的環境，各地天氣將較為穩定。

    紫外線指數方面，台南市過量級，基隆市、宜蘭縣低量級，其他地區皆為中高量級。

    空氣品質方面，週一環境風場轉為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升；北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，局部地區可能達橘色提醒等級；中部空品區及金門為「橘色提醒」等級。

    週一北部及宜花高溫約22至25度，中南部及台東高溫約28至32度，入夜後北台低溫18、19度。（擷取自中央氣象署網站）

    週一北部及宜花高溫約22至25度，中南部及台東高溫約28至32度，入夜後北台低溫18、19度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週一台南市過量級，基隆市、宜蘭縣低量級，其他地區皆為中高量級。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週一台南市過量級，基隆市、宜蘭縣低量級，其他地區皆為中高量級。（擷取自中央氣象署網站）

    空品方面，週一北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，局部地區可能達橘色提醒等級；中部空品區及金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空品方面，週一北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，局部地區可能達橘色提醒等級；中部空品區及金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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