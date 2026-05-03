桃園「市民活動中心」推E化租借 變看得到租不到

桃園市區的活動中心使用滿檔，尤其規劃關懷據點服務的深受長輩喜愛、天天爆棚。（記者李容萍攝）

桃園市政府近年廣建市民活動中心並推動E化租借系統，但常有民眾反映網路上看似「有空檔，打電話卻被告知早被特定團體長期借走」，多位民代要求市府確保一般市民與弱勢團體擁有公平的場地借用權。民政局回應，全市E化租借系統建置率已近100%，後續會分析使用率與時段，作為未來空間調整與資源配置依據。

民政局允改善

議員謝美英表示，市府花費許多預算廣建活動中心，管理與維護才是重中之重。市府推動E化租借，但網路上看到的空檔，「看得到租不到」，顯示制度仍有漏洞，而且12區的活動中心使用率呈現極端Ｍ型化，市區的活動中心搶破頭，部分地處偏遠或規劃不佳的活動中心，除了選舉辦造勢、偶爾辦共餐，平時大門深鎖淪為蚊子館，民政局與區公所必須實際檢討活動中心的實際使用率，針對閒置空間主動出擊，媒合社會局的公托、青農展示或微型創業基地進駐活化公有資產。

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謝美英、議員魏筠也點出活動中心使用率高，設備難免耗損，許多活動中心面臨「冷氣不涼、麥克風沒聲音、廁所漏水、無障礙設施損壞」等問題。過去很多長輩在活動中心上課，冷氣壞了報修，公所卻回覆「今年修繕經費已經用完，要等明年編預算」，長輩得在酷暑中揮汗上課，中壢區現有51個社區發展協會、41處社區關懷據點，使用需求持續增加，但在物價上漲、缺工缺料的情況下，各場館維護與水電費壓力越來越大。

議員張碩芳也建議，市民活動中心使用率極高，但因智慧租借系統採「整點進、整點出」設計，長輩出入時容易卡在門口造成慌亂，建議可調整為前後各15分鐘、共30分鐘的緩衝時段，讓長者進出更從容。

民政局自治行政科長黃雅玲表示，今年第1季全市350處場館提供498個活動空間，總使用7475次、服務人次約28萬人；市府分階段推動線上租借，截至4月，全市396處場館扣除特殊條件不適用者後，共350處已完成系統建置；今年1月並啟用「場租系統2.0」，民眾預約時可快速掌握鄰近場地租借狀況、縮短申請時間，並支援線上支付、免赴公所繳費，未來將朝透過網站、社群及里鄰系統推廣，並於現場設置QR Code引導使持續優化。

桃園市區的活動中心使用滿檔，尤其規劃關懷據點服務的深受長輩喜愛、天天爆棚。（記者李容萍攝）

桃市推市民活動中心E化租借惹民怨，民政局允改善。（記者李容萍攝）

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