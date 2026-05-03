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    首頁 > 生活

    勞動節連假收假日3起車禍 晚間降雨須拉大行車距離

    2026/05/03 18:55 記者黃宜靜／台北報導
    國1南向224.9公里處事故。（圖由高公局提供）

    國1南向224.9公里處事故。（圖由高公局提供）

    今天（3日）是勞動節連續假期收假日，交通部高速公路局表示，下午國道壅塞路段包括國1北向新竹至湖口、國3北向高原至大溪、國5北向宜蘭至坪林，其餘路段大致行車順暢。截至下午5點，國道交通量為68.9百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里，仍在預期範圍。

    高公局指出，今天下午1點06分國1南向224.9公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內2車道，於下午1點50分排除，造成後方車流回堵4公里；下午1點09分於國1北向215.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午1點34分排除，造成後方車流回堵2公里；另外，下午2點40分國1北向324.2公里處發生7輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午3點26分排除，造成後方車流回堵5公里，均導致車輛回堵影響整體車流。

    高公局呼籲民眾，出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿過度倚賴輔助駕駛系統。另氣象署預報，今晚至明天鋒面通過及東北季風增強，各地均可能有降雨情形，雨中行車請開啟大燈，拉大行車安全距離，小心駕駛以確保行車安全。

    國1北向215.7公里處事故。（圖由高公局提供）

    國1北向215.7公里處事故。（圖由高公局提供）

    國1北向324.2公里處事故。（圖由高公局提供）

    國1北向324.2公里處事故。（圖由高公局提供）

    高公局提醒，雨中行車請開啟大燈，拉大行車安全距離，小心駕駛確保行車安全。（圖由高公局提供）

    高公局提醒，雨中行車請開啟大燈，拉大行車安全距離，小心駕駛確保行車安全。（圖由高公局提供）

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