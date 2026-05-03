淡江大橋5/12通車！橋上野餐、音樂會吸引逾15萬人次

「淡海日與夜 我和大橋在一起」活動，將淡江大橋轉化為民眾共享的生活場域，交通部長陳世凱今日到場參與活動。（交通部提供）

淡江大橋預計5月12日正式通車，交通部公路局表示，「淡江大橋開幕藝術季」系列活動邁入第3週，繼路跑、健行、遊行後，這週末接續辦理不同上橋體驗的「跨越淡水 星空音樂會」及「淡海日與夜 我和大橋在一起」2場活動，共吸引民眾超過15萬人次，走上淡江大橋，以音樂、野餐、躺椅及展演活動，在正式通車前親近橋梁、體驗橋梁空間。

公路局表示，今天「淡海日與夜 我和大橋在一起」活動，將淡江大橋轉化為民眾共享的生活場域。現場於橋面兩側設置百座躺椅，打造通車前限定的「大橋躺躺」行動藝術，民眾在橋上看雲、聽風、望海，也有許多親子家庭使用現場發放的限量野餐墊，在橋面野餐、聊天、聽音樂，留下通車前難得的參與記憶。

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交通部長陳世凱今日到場參與活動，抵達後首先走訪新工北分局、台北區監理所、中華郵政及Gogoro等攤位，了解各單位展示內容，並與現場民眾互動。多位民眾邀請合影，部長逐一合照，也與多位長者合影，一同親近橋梁。

陳世凱表示，淡江大橋未來除交通功能外，也將帶動淡水、八里及北海岸觀光發展，結合區域交通與觀光資源。通車後，淡江大橋將直接連結淡水與八里，通勤族不再需要繞行關渡大橋，預計可縮短約25分鐘車程。

公路局林福山局長也說明，為了淡江大橋通車前活動順利進行，公路局全局動員超過百人投入協助活動進行順利，希望來參與的民眾能好好體驗通車前一系列活動。

除參與活動外，陳世凱也特別關心現場安全、人流動線及流動廁所等服務設施配置情形，並進一步了解5月9日「感恩・美好之夜」通車典禮場地規劃，包括舞台配置、動線安排及結構安全等事項，要求相關單位持續檢視與強化，確保活動安全及典禮順利進行。

公路局表示，舞台區由金枝演社王榮裕團長擔任創意總監，邀請YOYO台羚羊哥哥、蔓越莓姊姊親子帶動唱開場，並由台灣跨界創作團體「匯川聚場」、淡水在地表演團隊「身聲跨劇場」及創作歌手PiA吳蓓雅接續演出，以淡水為主題，融合大橋場域特色，帶來街頭與舞台演出。

公路局續指，即將於5月9日登場的「感恩・美好之夜」通車典禮，將由歐開合唱團「歌詠淡海」揭開序幕，並向淡江大橋建設過程中的工程英雄致敬；現場也將安排超過600台無人機展演，並由雲門舞集帶來為淡江大橋創作的新作《光鏈》，以「連結」為意象，回應這座跨越淡水河口的重要建設。

交通部公路局今天在淡江大橋舉辦野餐活動，吸引民眾參與。（交通部提供）

交通部公路局今天在淡江大橋舉辦野餐活動，吸引民眾參與。（交通部提供）

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