澎湖「海葡萄」產業升級 由原料化為上市產品

澎湖水產種苗繁殖場提供博海水產海葡萄苗，經過繁養就達上市體系。（記者劉禹慶攝）

無污染的澎湖海域培育出來的海葡萄，以往都是直接以原料型態上市，直接成為桌上佳餚，或是冰淇淋甜點點綴口感食品。博海水產透過澎湖縣政府農漁局、水產種苗繁殖場協助下，產官學界合作發展海葡萄飲，不僅成功上市，增加業者收益外，也延長海葡萄保存時限。

業者陳連生指出，此次以12公斤海葡萄種源投入海域養殖，透過約60餘片網片進行培育，歷經約42日後收成約840公斤，收成海葡萄送交生技公司加工，約可製成凍飲原料420包、每包2公斤，整體養殖期約42日。依投入與產出比例推估，每公斤種源可擴增至約70公斤成品，開發為凍飲產品約4萬瓶，是嘗試將原本不易保存的生鮮海葡萄轉化為具保存性的商品，讓養殖成果可以穩定進入市場。

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不過在實際操作過程中，仍會受到食藻性魚類攝食及海況變化影響，尤其颱風季節更增加養殖不確定性，如何穩定產量仍是重要量產關鍵。博海水產表示，將持續優化海域養殖管理模式，降低環境風險影響，同時結合加工與通路拓展，逐步建立穩定的產銷體系，並配合縣府推動方向，讓海葡萄產業朝向更穩定發展。

海葡萄原料交由生技業者進行後端處理，轉製為凍飲產品約4萬瓶，折算為6瓶裝禮盒，以每盒建議售價新臺幣399元估算，整體產值約達266萬元，反映經加工轉化後具商品化潛力與市場應用價值。成功開發海葡萄飲產品，有效延長保存期限並提升原料附加價值。

海葡萄由原料升級，有效延長保存期限及增加產值。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府農漁局長陳高樑（左） ，與業者陳連生共同推薦海葡萄果凍飲。（記者劉禹慶攝）

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