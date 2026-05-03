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    首頁 > 生活

    今年首季高雄飛日本載客率 「距離最近」沖繩不是冠軍

    2026/05/03 17:47 記者洪定宏／高雄報導
    高雄飛航日本平均載客率，沖繩不是冠軍。圖為高雄機場。（記者洪定宏攝）

    高雄飛航日本平均載客率，沖繩不是冠軍。圖為高雄機場。（記者洪定宏攝）

    日本是台灣人出國旅遊首選，高雄9條航線中，距離最近的沖繩，飛航時間僅1.5小時，跟搭高鐵到台北差不多，被視為「親子友善」、「最好買」、「海景第一排」的旅遊勝地，外界以為平均載客率冠軍非沖繩莫屬，但今年前3月統計資料，讓旅客跌破眼鏡。

    網友分析，高雄飛沖繩的有虎航、華航、泰獅航，前2家載客率甚高，唯獨泰獅航3個月平均不到8成，拉低總平均數，究其原因可能促銷活動「總跟在虎航屁股後面」，影響載客率。

    高雄飛日本的9條航線包括東京成田、大阪關西、沖繩那霸、福岡、名古屋中部、熊本、北海道新千歲、岡山、仙台。多達6家航空公司搶東京市場、大阪4家、沖繩及福岡各3家、熊本及北海道各2家，名古屋、岡山、仙台僅虎航1家。

    依民航局公布的統計數字，今年1月平均載客率由名古屋96.3%奪魁；2月及3月都是福岡居冠，分別是97.3%、98.3%，但沖繩前3月僅89.9%、89.9%、91.6%。

    細分航空公司發現，今年1月至3月載客率，虎航分別高達99.7%、98.7%、100%，華航84.3%、90.7%、93.3%居次，但泰獅航僅80.9%、75%、76%，拉低平均數。

    沖繩那霸機場。（記者洪定宏攝）

    沖繩那霸機場。（記者洪定宏攝）

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