上百魚隻翻肚！台中工廠氯化銅外洩 染「藍」苑裡新復溝水流農田

苗栗苑裡新復溝水變成藍色，元凶是台中大甲幼獅產業園區工廠氯化銅外洩。（鄭有生提供）

苗栗縣苑裡鎮被稱為「苗栗穀倉」，但近來新復里長鄭有生、苑裡鎮代會主席洪晃琦接獲民眾反映，新復里重要灌溉水路新復溝4月底遭不明廢水染成異常的淺藍綠色，沿線約600公尺長水路浮現上百魚屍，甚至有廢水流入農田。苗栗縣環保局會同台中市環保局追查，確認污染源來自台中市大甲幼獅產業園區內的工廠，初步研判為廠方保養時造成「氯化銅」外洩。

苗栗縣府環保局表示，目前污染源已查獲，若當地農民對土壤安全有疑慮，可向環保局反映，環保局會進行土壤檢驗，釐清是否有重金屬殘留超標。環保局指出，因違規工廠位處台中市轄區，全案已交由台中市環保局處理，至於裁罰金額將視水質採樣濃度或排放污染行為嚴重程度而定，會持續掌握相關進度。

請繼續往下閱讀...

洪晃琦強調，目前掌握資訊為廠商保養器具外洩氯化銅，凸顯廠方對於職安等部分需加強防護問題，畢竟新復溝為重要灌溉溝渠，苑裡為「苗栗穀倉」，相關狀況將影響農民權益。

鄭有生說，4月底接獲農民舉報，新復溝出現不明水污染，呈現明顯的淺藍綠色或水藍色，溝底甚至有不明附著物，導致沿線約600公尺的水路有上百隻魚死亡，且因新復溝自動溢流，廢水已流入農田。

因新復里過去曾受重工業區重金屬污染，多處農地直到前幾年才解編，如今再度發生類似狀況，鄭有生、洪晃琦也擔心重金屬污染的噩夢重演。

新復里重要灌溉水路新復溝4月底遭廢水染成異常的淺藍綠色，沿線約600公尺長水路浮現上百魚屍，甚至有廢水流入農田。（鄭有生提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法