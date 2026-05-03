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    首頁 > 生活

    熊本Volters U18來訪 台日青年籃球賽澎湖登場

    2026/05/03 17:57 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣運動觀光發展協會力促下，馬公高中籃球隊與日本青年籃球交流。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣運動觀光發展協會力促下，馬公高中籃球隊與日本青年籃球交流。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣台日青年籃球交流賽，今（3）日在澎湖多功能體育館熱血登場！來自日本熊本學園大學附屬中學的 Volters U18 籃球隊，踏上澎湖球場，與在地馬公高中青年球員展開精彩交流與切磋。雙方以速度、紀律與團隊精神以球會友，為菊島帶來一場兼具競技與文化交流的籃球盛會。

    一向熱愛運動的澎湖縣議會副議長藍凱元表示，此次賽事獲得澎湖縣政府與國立馬公高級中學大力支持，提供優質場地與運動觀光資源；同時也感謝澎湖縣運動觀光發展協會理事長李晏昇積極推動，促成此次國際交流順利成行。但澎湖推動運動觀光，最大問題還是交通能量，未來會督促交通運能持續改善。

    前職業籃球國手、也是澎湖老馬籃球協會主委洪長青表示，籃球是一種跨越語言與文化的世界共通語言。回憶過去自己以球員身分在場上拚戰，如今轉換角色，更期待看見澎湖年輕球員在比賽中成長，透過實戰累積經驗，逐步邁向更高舞台。

    來訪的熊本Volters U18隊以高度紀律與團隊默契著稱，每一次攻防與跑動，都是最真實的國際交流課程，讓澎湖球員能近距離感受國際級比賽強度，提升視野與競爭力。藍凱元強調，比賽的價值不僅在於勝負，更在於過程中學習面對壓力、挑戰自我。隨著哨聲響起，熱血在場上奔流；當交流持續深化，未來也將悄然改寫。讓我們用籃球，讓世界看見澎湖。

    澎湖縣副議長藍凱元，支持澎湖縣運動觀光發展協會理事長李晏昇觀光結合運動藍圖。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣副議長藍凱元，支持澎湖縣運動觀光發展協會理事長李晏昇觀光結合運動藍圖。（記者劉禹慶攝）

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