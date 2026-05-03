母愛綻放 嘉縣表揚22位模範母親

嘉義縣長翁章梁（左）與立委蔡易餘（右）表揚模範母親。（圖由嘉義縣政府提供）

母親節即將到來，為感謝母親對家庭、社會的付出與奉獻，嘉義縣政府今天舉辦「嘉義縣模範母親代表表揚」，活動以「母愛綻放」為主題，今年共有22位模範母親獲獎，18位來自各鄉鎮市，4位由身心障礙團體推薦，新港鄉高齡89歲的洪黃淑美女士樂於助人，待人親切和善，對弱勢群體慷慨解囊，樂善好施的行徑受鄰里讚揚，是模範母親的典範。

縣長翁章梁、立法委員蔡易餘今天為母親獻花頒獎，感謝媽媽的無私付出；翁章梁表示，媽媽永遠是自己的靠山，父母不追求孩子大富大貴，只要不做壞事，就是對長輩最大的回饋，而子女出門在外打拚，有空就打電話回家問候，讓家人放心。

請繼續往下閱讀...

蔡易餘說，媽媽永遠是家庭最溫暖的力量，大家有機會就要回家跟媽媽一起吃飯，一起聊天；嘉義縣持續在向前發展，希望能夠創造更多就業機會，讓遊子有機會回到嘉義發展，好好陪伴家人。

嘉義縣模範母親代表為太保市温春妹、朴子市張陳金桃、布袋鎮蕭邱蔭、大林鎮謝麗美、民雄鄉曾明月、溪口鄉劉葉榮檜、新港鄉洪黃淑美、六腳鄉黃專、東石鄉朱蔡綉鯉、義竹鄉黃李素蓮、鹿草鄉尤錦雲、水上鄉龔華珍、中埔鄉林許素梅、竹崎鄉林邱含笑、梅山鄉許素月、番路鄉江林珍、大埔鄉邱陳秀金、阿里山鄉莊春櫻。

身心障礙團體推薦模範母親代表為嘉義縣殘障福利推動協會陳涂秀鳳、社團法人嘉義縣聽語多重障礙福利協進會黃玲英、社團法人嘉義縣脊髓損傷者協會侯玉珍、社團法人嘉義縣精神康扶之友協會林陳月女。

新港鄉高齡89歲的洪黃淑美樂於助人，對弱勢群體慷慨解囊，獲得縣府表揚。（圖由嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府表揚22位模範母親。（圖由嘉義縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法