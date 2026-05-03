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    首頁 > 生活

    屏東九如百香果「藍星」創天價 每公斤拍賣350元

    2026/05/03 17:00 記者葉永騫／屏東報導
    屏東縣九如鄉種植的百香果採取無毒種植，重視用藥安全。（圖：龔泰文提供）

    屏東縣九如鄉種植的百香果採取無毒種植，重視用藥安全。（圖：龔泰文提供）

    屏東縣九如鄉農會輔導農民種植百香果，今天運銷到北部市場拍賣，價格創下天價，每公斤破紀錄達到350元，九如鄉農會總幹事龔泰文說，讓種植百香果的班員許仁壽、鍾清泰與黃國明等人都相當的高興，目前九如鄉百香果種植面積約共5公頃，品種為藍星，未來將吸引更多農民加入無毒種植的行列。

    龔泰文表示，藍星是今年新品種、有香味、有甜度、果實大，酸甜口感比例都恰到好處，「藍星」品種是由台農1號加上滿天星雜交而成的新品種，3~7月是屏東百香果產期，農會嚴格把關確保無毒保證，讓消費者吃得安心。

    龔泰文指出，去年就拍出每公斤200元的高價，今天再度創紀錄，在共同運銷北部市場拍賣價格高達每公斤350元，一顆百香果大約30元，屏東縣大約種植百香果面積47.42公頃，市面上百香果品種約有10多種，九如鄉的無毒友善百香果，不同於外面的一般慣性作法，而是施以草生循環、無毒有機與生物防治，利用地區性及產季錯開來供應市場，因此能在拍賣市場拍得佳績，也提醒消費者要選有品質保障的百香果才能吃得安心和放心。

    九如鄉種植的百香果北部拍賣創下天創，每公斤350元。（圖：龔泰文提供）

    九如鄉種植的百香果北部拍賣創下天創，每公斤350元。（圖：龔泰文提供）

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