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    首頁 > 生活

    合歡山賞花中繼站 清境農場勞動節連假湧上萬遊客

    2026/05/03 16:49 記者張協昇／南投報導
    搭合歡山高山杜鵑賞花人潮順風車，清境農場勞動節3天連假湧入上萬名遊客。（清境農場提供）

    搭合歡山高山杜鵑賞花人潮順風車，清境農場勞動節3天連假湧入上萬名遊客。（清境農場提供）

    合歡山進入高山杜鵑花季，勞動節3天連假賞花車潮絡繹不絕，也帶動中途休息站清境農場的旅遊人潮，清境農場表示，3天連假遊客突破萬人，由於農場整修完成的綿羊秀場於連假正式開放，結合馬術表演與互動體驗，也成為吸引遊客停留的重要亮點。

    合歡山4至6月迎來高山杜鵑花季，目前玉山杜鵑盛開，假日湧入大量賞花車潮，但由於合歡山除了林保署管理經營的松雪樓外，沒有其他住宿場所，許多遊客都把清境農場當做中繼站，先在清境住宿一晚，隔天一早就近上山賞花，即便單日往返遊客，也會在清境停留休憩或用餐，因而帶動清境旅遊人潮。

    清境農場表示，隨著合歡山杜鵑花季進入盛開期，不少旅客規劃「清境停留、合歡山賞花」路線，使園區成為中部高山旅遊的重要中繼節點，農場也同步翻新綿羊秀場等場域，優化觀賞動線與休憩空間，提升遊憩舒適度，並串聯周邊景點，帶動整體旅遊動線更加順暢，勞動節前兩天累計入園遊客人次逾8500人，3天連假遊客可望突破萬人。

    清境農場指出，因應母親節到來，農場也推出「媽咪我最大」療癒假期專案，惟山區停車空間有限，建議民眾多加利用大眾運輸工具，透過公共運輸與接駁系統串聯，不僅可減少山區道路負擔，也有助提升整體旅遊品質。

    清境農場擁有台灣高山獨特的牧場風情。（清境農場提供）

    清境農場擁有台灣高山獨特的牧場風情。（清境農場提供）

    合歡山高山杜鵑盛開，帶動清境旅遊人潮。（記者張協昇攝）

    合歡山高山杜鵑盛開，帶動清境旅遊人潮。（記者張協昇攝）

    合歡山杜鵑花季公共運輸接駁系統班次與停靠站。（公路局提供）

    合歡山杜鵑花季公共運輸接駁系統班次與停靠站。（公路局提供）

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