日幣甜甜價「國人愛買電器回台」旅日達人提醒這些產品別亂買！

許多國人到日本旅遊都會購買在台灣販售價格較貴、設計精巧且耐用的電器產品。示意圖。（彭博檔案照）

近年日幣貶值，日圓對台幣匯率處於「甜甜價」區間，許多國人到日本旅遊都會購買在台灣販售價格較貴、設計精巧且耐用的電器產品。不過旅日達人林氏璧提醒，不是所有電器都能買回台灣使用，購買前應該考慮保固與長期風險，安全第一。

林氏璧3日在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，常看到網友討論日本電器帶回台灣是否能使用，「簡單來說，日本100V的電器大多可以在台灣直接使用，因為兩地電壓（日本100V vs 台灣110V）差距僅約10%，多數電器的設計容忍度足以應付。」

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林氏璧進一步指出，例如筆電、手機這些產品，通常標示100V-240V的全球通用電壓，這類就完全沒有問題，帶回台灣可以放心使用。一般吹風機、電捲棒等產品，在台灣標準電壓110V使用時，發熱絲會變得更燙，風扇轉速也會略快，雖然短期內通常可以使用，但長期有可能會縮短發熱絲壽命，且有過熱保護機制過早啟動的問題。

那像水波爐或電鍋這種高功率、精密溫控電器，雖然過去有網友稱使用多年無礙，但這類電器功率動輒1000W以上，且內部有精密的電腦板控制溫度。長期在110V下運作，內部零件容易過熱，甚至導致控制電路燒毀，強烈建議最好不要冒險，要嘛就去加裝大型降壓器，要嘛乾脆買台灣貨比較安全。

另外，林氏璧也提到有人討論過在日本買Dyson與Panasonic吹風機，比較不建議買Dyson，他證實日本店員常常會提醒Dyson日本版不建議在台灣使用，部分型號可能因電壓保護機制導致無法運作，或因電壓過高使精密馬達較易受損。

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