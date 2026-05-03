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    2026客家悅讀節「用文學尋味右堆」 首場今在黃埔客站啟動

    2026/05/03 16:37 記者王榮祥／高雄報導
    2026客家悅讀節用文學尋味右堆，邀鄉親在茶香中品味閱讀。（客委會提供）

    2026客家悅讀節用文學尋味右堆，邀鄉親在茶香中品味閱讀。（客委會提供）

    2026客家悅讀節「用文學尋味右堆」系列活動首場，今在鳳山黃埔客站舉行，現場民眾在沁涼茶香中，聆聽土地與文學的跨界對談。

    客委會主委楊瑞霞指出，高市客委會與高客基金會自2022年深耕右堆地區，團隊走入田埂、逐一採集客庄食材與飲食文化，將大地餽贈轉化為「客家大地餐桌」。

    她強調，這活動不只出書記錄生產者的故事，更要帶領民眾親身走進田野，透過辦理小旅行活動及尋味右堆新書出版，希望建立「以消費支持小農」良性循環，讓客庄故事被更多人看見。

    今分享會由尋味右堆共同作者、日閱書局創辦人朱珮甄主持，邀請嘉賓暢談土地記憶，美濃百年南頭河麻油第四代經營者吳政賢，幽默分享返鄉復耕芝麻的歷程，地方創生領路人周志承則聊起客家飲食中體現「敬天愛地」的精神。

    客委會說明，尋味右堆新書發表會是2026客家悅讀節「用文學尋味右堆」的第一場，會中也宣布將於6、7月辦理兩場有關料理植物與山茶的客庄走讀行程，後續四個月還有多場活動接連登場，包括右堆客庄進行「料理植物踏查」與「臺灣山茶」走讀、「客家文學主題選書展」將於黃埔客站及日閱書局同步開跑，以及蕭秀琴、吳鳴及Haka小姐等名家講座，名額有限，報名網址點此，2026客家悅讀節活動資訊可至高市客家文化事務基金會臉書專頁 查詢。

    2026客家悅讀節用文學尋味右堆，首場今在黃埔客站舉行。（客委會提供）

    2026客家悅讀節用文學尋味右堆，首場今在黃埔客站舉行。（客委會提供）

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