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    首頁 > 生活

    屍鼠列車？北車驚見鳥啄鼠屍 名醫：大家擔心的事快發生了......

    2026/05/03 16:57 即時新聞／綜合報導
    台北鼠患延燒。（資料照）

    台北鼠患延燒。（資料照）

    台北市鼠患越來越嚴重，各區都有目擊情報流出，可蔣萬安市府至今毫無實際作為，導致民怨沸騰。台大醫院婦產科名醫施景中今天又分享同事在北車目擊「鳥啄鼠屍」的畫面，搖頭表示「大家擔心的事情就快就發生了」。

    今年1月大安區有1名7旬翁感染漢他病毒，發病8天後不治，成為26年來首宗死亡病例，住家周邊捕獲老鼠驗出病毒抗體陽性。從那時開始，台北市公共空間發現老鼠的目擊情報遽增，人心惶惶。可儘管蔣萬安社群被灌爆，至今仍未見積極處置鼠患的動作，也因此網上戲稱台北這一系列老鼠亂竄事件為「安鼠之亂」。

    施景中今天下午在臉書發文，「參加台大婦產科醫局同門的聚餐。1位醫院的醫師跟我說，他剛剛送太太去台北火車站搭高鐵，就在火車站外圍的人行道上看到1隻S老鼠，然後2隻鳥在老鼠旁邊啄牠的肉。看來，大家擔心的事情就快發生了。」

    網友紛紛表示，「台北市區有鳳頭蒼鷹、黑冠麻鷺和台灣藍鵲都會吃老鼠，這些鳥類真的會被蔣不聽害死」、「陰屍路第一季第一集重置版」、「這個真的會有環境災難……為什麽不交給專業的處理公司就好了呢？還拿老鼠藥亂丟真的是太誇張」、「屍鼠列車要上映嗎？」、「台北市接下來會有一堆動物屍體」、「前有台中豬瘟，現有台北鼠疫」。

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