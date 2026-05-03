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    首頁 > 生活

    「屏東SOLO」第三輯旅遊專書發表 嗨玩33鄉鎮市全紀錄

    2026/05/03 16:24 記者葉永騫／屏東報導
    「屏東SOLO」第三輯旅遊專書發表，縣長簽書會與民眾合影。（記者葉永騫攝）

    「屏東SOLO」第三輯旅遊專書發表，縣長簽書會與民眾合影。（記者葉永騫攝）

    「屏東SOLO」第三輯旅遊專書今天（3日）於屏東縣立圖書館總館發表，融合閱讀、人文與地方特色內容串聯起屏東33鄉鎮市，打造1場結合旅遊靈感與生活體驗的風土盛會，縣長周春米也在現場簽書，邀請全台民眾走進屏東，感受最真摯的在地魅力。

    縣長周春米表示，屏東有33個鄉鎮市，屏東縣政府以3年的時間發行了3套書，將33個鄉鎮市的人文、歷史、美食、地理環境報導出來，歡迎大家來屏東慢慢走、好好看做深度的旅遊，讓旅人以自己的步調深入地方，同時為屏東創造更永續的觀光發展可能，屏東是台灣的最南端，有別於其他縣市有更多的地理條件，有哈尤溪、阿塱壹、有客家、原鄉和墾丁，深入屏東33個鄉鎮最佳參考書籍就是屏東SOLO，每一冊都非常的精彩。

    周春米也在現場開放簽書互動，拉近與讀者距離，不少民眾排隊等待與周春米簽名和合照，而「屏東SOLO」第三輯除可於縣府官網免費瀏覽電子書外，亦已於誠品書店、五南文化、博客來、讀冊生活、金石堂書店及屏東在地獨立書店通路販售，讓更多民眾透過閱讀深入探索屏東。

    「屏東SOLO」第三輯旅遊專書發表，共有4冊。（記者葉永騫攝）

    「屏東SOLO」第三輯旅遊專書發表，共有4冊。（記者葉永騫攝）

    「屏東SOLO」第三輯旅遊專書發表，吸引了滿滿的人潮。（記者葉永騫攝）

    「屏東SOLO」第三輯旅遊專書發表，吸引了滿滿的人潮。（記者葉永騫攝）

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