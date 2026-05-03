為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    半個月下陷50公分！台中龍井住宅靠12根鋼柱苦撐 新建案疑肇禍停工

    2026/05/03 16:15 記者黃旭磊／台中報導
    疑地下管線滲漏，台中市龍井區沙田路五段住宅大樓旁路面塌陷，靠12根鋼柱支撐房屋。（水公司提供）

    疑地下管線滲漏，台中市龍井區沙田路五段住宅大樓旁路面塌陷，靠12根鋼柱支撐房屋。（水公司提供）

    台中市龍井區沙田路五段住宅大樓發生地層下陷，路面塌陷且地基流失傾斜，隔壁工地建商採12根鋼柱支撐房屋，住戶稱半個月以來，房屋下陷近50公分。台中市都市發展局今天表示，會同台中市結構工程技師公會會勘，研判坍陷與地下管線滲漏出水有關，已要求隔壁工地立即停工，配合自來水公司釐清原因並搶修。

    沙田路五段住宅大樓2日又發生地層下陷，沙田路面出現大面積塌陷，民宅因地基流失傾斜，住戶無奈地說，因隔壁建案開挖地基，導致房子下陷傾斜，建商用12根鋼柱支撐房屋，過去短短半個月內，房屋下陷近50公分，已有住戶被迫搬家租房，正與建商協調後續重建時程。

    中市府派員調查下陷原因，專案人員說，鄰近建案去年7月10日開挖，未做好安全防護導致鄰房沉陷，都發局查處勒令停工，經建商重提改善計畫書，並經第三方公會諮詢與結構技師公會現場復勘，都發局於去年10月20日同意復工，因鄰損仍列管在案，未解列不得核發使用執照。

    中市都發局今天會同台中市結構工程技師公會研判，坍陷原因疑是地下管線滲漏，要求隔壁建案立即停工。都發局指出，鄰近建案領有合法建照，現場施工監測數值正常，但開挖期間即發現不明水源滲流，由水公司進場開挖搶修並辦理復原。

    水公司四區處副處長林正隆說，沙田路五段塌陷為200毫米（mm）自來水管線破管造成，經由供水調整停水8戶，今天上午8點廠商已進場修漏，中午後恢復正常供水。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播