半個月下陷50公分！台中龍井住宅靠12根鋼柱苦撐 新建案疑肇禍停工

疑地下管線滲漏，台中市龍井區沙田路五段住宅大樓旁路面塌陷，靠12根鋼柱支撐房屋。（水公司提供）

台中市龍井區沙田路五段住宅大樓發生地層下陷，路面塌陷且地基流失傾斜，隔壁工地建商採12根鋼柱支撐房屋，住戶稱半個月以來，房屋下陷近50公分。台中市都市發展局今天表示，會同台中市結構工程技師公會會勘，研判坍陷與地下管線滲漏出水有關，已要求隔壁工地立即停工，配合自來水公司釐清原因並搶修。

沙田路五段住宅大樓2日又發生地層下陷，沙田路面出現大面積塌陷，民宅因地基流失傾斜，住戶無奈地說，因隔壁建案開挖地基，導致房子下陷傾斜，建商用12根鋼柱支撐房屋，過去短短半個月內，房屋下陷近50公分，已有住戶被迫搬家租房，正與建商協調後續重建時程。

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中市府派員調查下陷原因，專案人員說，鄰近建案去年7月10日開挖，未做好安全防護導致鄰房沉陷，都發局查處勒令停工，經建商重提改善計畫書，並經第三方公會諮詢與結構技師公會現場復勘，都發局於去年10月20日同意復工，因鄰損仍列管在案，未解列不得核發使用執照。

中市都發局今天會同台中市結構工程技師公會研判，坍陷原因疑是地下管線滲漏，要求隔壁建案立即停工。都發局指出，鄰近建案領有合法建照，現場施工監測數值正常，但開挖期間即發現不明水源滲流，由水公司進場開挖搶修並辦理復原。

水公司四區處副處長林正隆說，沙田路五段塌陷為200毫米（mm）自來水管線破管造成，經由供水調整停水8戶，今天上午8點廠商已進場修漏，中午後恢復正常供水。

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